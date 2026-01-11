Johana Tablada responde a Trump y moviliza a ejército digital del régimen cubano: “¡Patria o Muerte, Venceremos!”

Vídeos relacionados:

La funcionaria del ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, Johana Tablada de la Torre, respondió con dureza al mensaje del presidente estadounidense Donald Trump, quien había instado a La Habana a “hacer un trato antes de que sea demasiado tarde”.

En su cuenta de Facebook, la embajadora en México y subdirectora para América del Norte del MINREX escribió: “Al leer la amenaza dominical a Cuba del jefe del cartel de matones de Estados Unidos, toca: ¡Patria o Muerte, Venceremos!”.

Captura de pantalla Facebook / Johana Tablada

La publicación desató inmediatamente una avalancha de reacciones coordinadas desde perfiles afines al régimen, en lo que ya muchos usuarios describen como la activación del pelotón de “ciberclarias”, los comentaristas digitales encargados de amplificar el discurso oficial en redes sociales.

En menos de una hora, cientos de mensajes repetían las mismas consignas: “#CubaEstáFirme”, “#AquíNoSeRindeNadie”, “#PatriaOMuerteVenceremos”, y otras variaciones del mantra fidelista.

Algunos usuarios recuperaron frases de José Martí y Antonio Maceo, mientras otros publicaron imágenes con lemas patrióticos, monumentos y banderas, siguiendo el patrón habitual de movilización digital que el régimen impulsa cada vez que percibe una amenaza externa.

El tono de Tablada de la Torre y la reacción orquestada coinciden con el clima de nerviosismo político en La Habana, tras los mensajes de Washington que responsabilizan directamente a Cuba de haber mantenido redes de seguridad y represión en Venezuela durante los gobiernos de Chávez y Maduro.

Mientras el canciller Bruno Rodríguez Parrilla optó por una respuesta más diplomática, negando que Cuba haya recibido pagos por servicios de seguridad, Tablada se alineó con la retórica más combativa del castrismo clásico.

Su mensaje, acompañado por el coro digital de leales, buscó proyectar una imagen de firmeza… pero en el contexto actual, sonó más a defensa desesperada que a desafío heroico.

En redes, muchos usuarios ironizaron: “Si activaron las clarias, es porque el agua ya les llega al cuello”.