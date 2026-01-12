Sorpresa en el Real Madrid: Xabi Alonso deja el banquillo y Álvaro Arbeloa asume como nuevo entrenador

Vídeos relacionados:

El Real Madrid anunció este lunes la salida de Xabi Alonso como entrenador del primer equipo, una decisión que se produce menos de 24 horas después de la derrota del conjunto blanco ante el FC Barcelona (3-2) en la final de la Supercopa de España.

Aunque el equipo mostró capacidad de reacción y plantó cara hasta el final, el rendimiento general de la temporada terminó pesando en la decisión de la directiva.

En un primer comunicado oficial, el club informó que la separación se dio “de mutuo acuerdo” entre ambas partes.

“El Real Madrid siempre será su casa”, señaló la institución, que agradeció a Xabi Alonso y a su cuerpo técnico por el trabajo realizado y subrayó que el exmediocampista “siempre tendrá el cariño y la admiración del madridismo” por su condición de leyenda del club y por haber representado sus valores.

Después, el club blanco confirmó en un segundo comunicado que Álvaro Arbeloa será el nuevo entrenador del primer equipo. Arbeloa venía desempeñándose como técnico del Real Madrid Castilla desde junio de 2025 y ha desarrollado toda su carrera como entrenador dentro de la cantera madridista desde 2020, con una trayectoria exitosa en las categorías inferiores.

Como entrenador, Arbeloa fue campeón de Liga con el Infantil A (2020-2021), dirigió al Cadete A (2021-2022) y al Juvenil A entre 2022 y 2025, etapa en la que logró un triplete histórico en la temporada 2022-2023 (Liga, Copa del Rey y Copa de Campeones), además de conquistar la Liga en la campaña 2024-2025.

En su etapa como futbolista, Arbeloa defendió la camiseta del Real Madrid entre 2009 y 2016, disputando 238 partidos oficiales y ganando ocho títulos, entre ellos dos Champions League. También fue parte fundamental de la selección española que conquistó el Mundial de 2010 y las Eurocopas de 2008 y 2012, sumando 56 internacionalidades.

La directiva madridista apuesta así por una solución de la casa para intentar reconducir el rumbo deportivo del equipo en una temporada marcada por la irregularidad y las exigencias máximas del entorno blanco.