Bienvenido a EE.UU.: la UEFA da luz verde al partido Villarreal–Barcelona en Miami

La Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA) anunció este martes que, de manera excepcional, dio luz verde a la solicitud de la Real Federación Española de la disciplina (RFEF) para que el partido Villarreal–Barcelona, correspondiente a la decimoséptima jornada de LaLiga EA Sports, se dispute en Miami, Florida, Estados Unidos.
De acuerdo con la agencia EFE, el organismo continental subrayó que su decisión no sienta un precedente y explicó que la autorización responde a la falta de claridad en el marco regulatorio de la FIFA, actualmente en revisión.
Una decisión excepcional, no un cambio de postura
En un comunicado, la UEFA reiteró su “clara oposición” a que partidos de ligas domésticas se jueguen fuera del país, pero indicó que, dada la ambigüedad de las normas internacionales, el Comité Ejecutivo decidió aprobar con reticencia las solicitudes recibidas de las federaciones española e italiana.
Junto a la petición española, también se aprobó que el encuentro AC Milán–Como de la Serie A italiana se juegue en Perth, Australia, ya que coincide con la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026 en el estadio del ciudad italiana.
Rechazo entre clubes, jugadores y aficionados
El traslado del Villarreal–Barcelona a Miami revive un debate que hace cinco años llegó a los tribunales entre LaLiga y la RFEF.
La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), con el respaldo de los capitanes de Primera División, se ha manifestado en contra de la medida, calificándola de “falta de respeto a los futbolistas” por la ausencia de diálogo e información.
El Real Madrid también solicitó a la UEFA y la FIFA que no autorizaran el traslado, al considerar que la iniciativa “vulnera el principio de reciprocidad territorial” que rige en las competiciones a doble vuelta y “altera el equilibrio competitivo” al otorgar ventajas indebidas a los clubes solicitantes.
Por su parte, las asociaciones europeas de aficionados, incluida la española FASFE, también expresaron su rechazo al cambio de escenario. Un debate en evolución
La FIFA introdujo recientemente modificaciones en su Reglamento de Partidos Internacionales para abordar la autorización de encuentros fuera del territorio de la federación correspondiente, teniendo en cuenta el equilibrio competitivo y los intereses del resto de clubes.
Mientras ese marco regulatorio se revisa, la UEFA aclaró que las federaciones nacionales deberán consultar previamente cualquier petición similar, y aseguró que colaborará activamente con la FIFA para proteger el vínculo entre clubes, hinchas y comunidades locales.
La disputa entre tradición, mercado y reglamentos internacionales vuelve así al centro del debate futbolístico, con Miami como escenario de un histórico y controvertido Villarreal–Barcelona.
Preguntas frecuentes sobre el partido Villarreal–Barcelona en Miami
¿Por qué se jugará el partido Villarreal–Barcelona en Miami?
El partido Villarreal–Barcelona se jugará en Miami porque la UEFA aprobó de manera excepcional la solicitud de la Real Federación Española de Fútbol. Esta decisión se tomó debido a la falta de claridad en el marco regulatorio de la FIFA, el cual está actualmente en revisión. La UEFA subrayó que su decisión no sienta un precedente y fue tomada con reticencia.
¿Cuál es la postura de la UEFA sobre jugar partidos de ligas domésticas en el extranjero?
La UEFA mantiene una clara oposición a que partidos de ligas domésticas se jueguen fuera del país. Sin embargo, en este caso específico, autorizó el partido debido a la ambigüedad en las normas internacionales y con la condición de que no se convierta en una práctica regular.
¿Qué consecuencias ha generado la decisión de jugar en Miami?
La decisión ha generado rechazo entre clubes, jugadores y aficionados. La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) y el Real Madrid se han manifestado en contra, considerando que altera el equilibrio competitivo y vulnera el principio de reciprocidad territorial. Además, asociaciones de aficionados también han expresado su descontento.
¿Cómo afecta esta decisión al debate sobre la globalización del fútbol?
El traslado del partido a Miami reaviva el debate sobre la globalización del fútbol. Esto refleja las tensiones entre la tradición futbolística, el mercado global y las normativas internacionales. Mientras la FIFA revisa su reglamento, la UEFA insiste en que cualquier solicitud similar debe ser consultada previamente para proteger el vínculo entre clubes, hinchas y comunidades locales.
