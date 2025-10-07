Bienvenido a EE.UU.: la UEFA da luz verde al partido Villarreal–Barcelona en Miami

Vídeos relacionados:

La Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol​ (UEFA) anunció este martes que, de manera excepcional, dio luz verde a la solicitud de la Real Federación Española de la disciplina (RFEF) para que el partido Villarreal–Barcelona, correspondiente a la decimoséptima jornada de LaLiga EA Sports, se dispute en Miami, Florida, Estados Unidos.

De acuerdo con la agencia EFE, el organismo continental subrayó que su decisión no sienta un precedente y explicó que la autorización responde a la falta de claridad en el marco regulatorio de la FIFA, actualmente en revisión.

Una decisión excepcional, no un cambio de postura

En un comunicado, la UEFA reiteró su “clara oposición” a que partidos de ligas domésticas se jueguen fuera del país, pero indicó que, dada la ambigüedad de las normas internacionales, el Comité Ejecutivo decidió aprobar con reticencia las solicitudes recibidas de las federaciones española e italiana.

Junto a la petición española, también se aprobó que el encuentro AC Milán–Como de la Serie A italiana se juegue en Perth, Australia, ya que coincide con la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026 en el estadio del ciudad italiana.

Rechazo entre clubes, jugadores y aficionados

El traslado del Villarreal–Barcelona a Miami revive un debate que hace cinco años llegó a los tribunales entre LaLiga y la RFEF.

La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), con el respaldo de los capitanes de Primera División, se ha manifestado en contra de la medida, calificándola de “falta de respeto a los futbolistas” por la ausencia de diálogo e información.

El Real Madrid también solicitó a la UEFA y la FIFA que no autorizaran el traslado, al considerar que la iniciativa “vulnera el principio de reciprocidad territorial” que rige en las competiciones a doble vuelta y “altera el equilibrio competitivo” al otorgar ventajas indebidas a los clubes solicitantes.

Por su parte, las asociaciones europeas de aficionados, incluida la española FASFE, también expresaron su rechazo al cambio de escenario. Un debate en evolución

La FIFA introdujo recientemente modificaciones en su Reglamento de Partidos Internacionales para abordar la autorización de encuentros fuera del territorio de la federación correspondiente, teniendo en cuenta el equilibrio competitivo y los intereses del resto de clubes.

Mientras ese marco regulatorio se revisa, la UEFA aclaró que las federaciones nacionales deberán consultar previamente cualquier petición similar, y aseguró que colaborará activamente con la FIFA para proteger el vínculo entre clubes, hinchas y comunidades locales.

La disputa entre tradición, mercado y reglamentos internacionales vuelve así al centro del debate futbolístico, con Miami como escenario de un histórico y controvertido Villarreal–Barcelona.

