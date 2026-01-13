EE.UU. pide a sus ciudadanos abandonar Irán ante el recrudecimiento de las protestas y la represión

Vídeos relacionados:
El Gobierno de Estados Unidos lanzó una advertencia urgente a sus ciudadanos en Irán y les pidió abandonar el país “de inmediato”, en medio de una ola de protestas que se ha extendido por todo el territorio iraní y que ya deja cientos de muertos, miles de detenidos y un país prácticamente incomunicado.
La alerta fue publicada en la página de la Embajada virtual de Estados Unidos en Irán y llega cuando el régimen ha endurecido la represión contra manifestantes, intensificado los operativos de seguridad y ordenado apagones casi totales de internet y telefonía móvil. Washington advierte que la situación podría tornarse aún más violenta, con un alto riesgo de arrestos arbitrarios y personas heridas.
Las manifestaciones comenzaron a finales de diciembre en Teherán por el impacto de la inflación y el colapso de la moneda nacional, pero rápidamente se transformaron en un movimiento nacional contra el régimen teocrático.
El descontento se agravó tras el encarecimiento abrupto de productos básicos como el aceite y el pollo, la desaparición de artículos esenciales y la eliminación de un tipo de cambio preferencial que sostenía a algunos importadores.
Desde entonces, el país vive jornadas de protestas casi diarias en más de un centenar de ciudades. Organizaciones de derechos humanos denuncian una represión letal. La ONG Iran Human Rights asegura haber verificado al menos 648 muertes desde el inicio de las manifestaciones, entre ellas varios menores de edad, aunque advierte que la cifra real podría ser mucho mayor. Miles de personas habrían resultado heridas y más de 10 mil estarían detenidas.
En este contexto, las autoridades iraníes ordenaron un apagón nacional de internet y servicios telefónicos durante las noches más intensas de protestas, una medida que ha dejado a la población prácticamente aislada del mundo. Activistas y ONG coinciden en que el bloqueo digital no solo busca impedir la coordinación entre manifestantes, sino también ocultar la magnitud de la represión en las calles.
Ante este escenario, Estados Unidos alertó que sus ciudadanos enfrentan un “riesgo significativo” de ser interrogados, arrestados o detenidos, y subrayó que mostrar un pasaporte estadounidense o cualquier vínculo con ese país puede ser motivo suficiente para una detención.
Washington recordó además que no mantiene relaciones diplomáticas ni consulares con la República Islámica y que no puede garantizar asistencia directa en caso de emergencia.
La recomendación oficial es salir de Irán por vía terrestre, siempre que sea seguro hacerlo, a través de Armenia o Turquía, cuyas fronteras permanecen abiertas. También se pidió a quienes no puedan abandonar el país que busquen refugio seguro, se abastezcan de alimentos, agua y medicamentos, mantengan un perfil bajo y eviten cualquier manifestación.
La advertencia de EE.UU. se produce mientras el presidente Donald Trump ha señalado que su administración podría actuar si la represión contra la población civil continúa escalando, una declaración que añade tensión a un conflicto interno que ya desborda las fronteras iraníes y genera protestas de solidaridad en ciudades de Europa y otras regiones del mundo.
