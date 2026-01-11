Trump ofrece su ayuda para "liberar" a Irán y el presidente del Parlamento le lanza advertencia

Vídeos relacionados:

La crisis en Irán escaló este domingo a un terreno abiertamente político y militar tras las declaraciones del presidente Donald Trump, quien aseguró que Estados Unidos está “listo para ayudar” al pueblo iraní en medio de las mayores protestas antigubernamentales en años. La respuesta desde Teherán no se hizo esperar y llegó con un tono de advertencia directa.

El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Baqer Qalibaf, lanzó un mensaje contundente a Washington y a sus aliados, señalando que cualquier ataque contra Irán convertiría en “objetivos legítimos” a las bases y barcos estadounidenses en la región, así como a Israel, de acuerdo con un reporte de la agencia Reuters.

Captura de X/Reuters

La declaración se produjo mientras el país atraviesa una ola de disturbios que, según organizaciones de derechos humanos, ha dejado más de 500 muertos en apenas dos semanas.

Las palabras de Qalibaf reflejan el nerviosismo del liderazgo iraní ante la posibilidad de una intervención extranjera. Trump ha reiterado en redes sociales que “Irán busca la libertad, quizás como nunca antes”, y ha insinuado que su gobierno evalúa opciones que van desde el endurecimiento de sanciones hasta acciones militares, si la represión contra los manifestantes continúa.

Las protestas, que comenzaron a finales de diciembre por el aumento de los precios, se transformaron rápidamente en un desafío directo al régimen clerical que gobierna desde 1979.

En respuesta, las autoridades iraníes han intensificado la represión, acusado a “terroristas” y enemigos externos de fomentar el caos y limitado el flujo de información mediante apagones de internet.

Desde Teherán, el mensaje oficial insiste en que Estados Unidos e Israel buscan desestabilizar al país. Desde Washington, Trump y altos funcionarios como el secretario de Estado Marco Rubio han expresado respaldo al “valiente pueblo de Irán”, aunque sin precisar qué tipo de ayuda concreta estaría dispuesto a ofrecer EE. UU.

Israel ha elevado su nivel de alerta ante un posible involucramiento estadounidense, mientras analistas advierten que, aunque las protestas podrían no derrocar de inmediato al régimen, sí lo están dejando más debilitado y expuesto que en crisis anteriores.

En medio de funerales, calles incendiadas y miles de detenidos, el pulso entre Trump y el liderazgo iraní añade una nueva capa de incertidumbre a una situación ya marcada por el dolor humano y el temor a una escalada regional.