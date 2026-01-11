Once buques petroleros sancionados por EE.UU. burlan bloqueo en Venezuela, según imágenes satelitales

El aparente éxito de varios buques en esquivar el cerco cuestiona la eficacia real de la “cuarentena” dictada por EE.UU.

Imágenes satelitales revelaron que al menos 11 buques petroleros sancionados por Estados Unidos lograron salir de aguas venezolanas y evadir el bloqueo marítimo impuesto por la administración de Donald Trump, y transportan millones de barriles de crudo.

De acuerdo con una investigación del diario The Washington Post, seis de los buques fueron localizados en el mar Caribe a más de 70 millas (130 kilómetros) de la costa venezolana, mientras otros tres navegaron más de 450 millas (833 kilómetros) hacia el océano Atlántico.

Uno de los petroleros fue incautado el viernes en el Caribe, mientras que otro fue detectado frente a la costa de Granada y un undécimo cerca de Colombia, este último tras cambiar recientemente al pabellón ruso.

Los barcos forman parte de un grupo de 16 petroleros sancionados que habían sido vistos cerca de puertos venezolanos tras la entrada en vigor del bloqueo en diciembre, pero que posteriormente desaparecieron del monitoreo público.

La mayoría transportaba crudo, con una carga conjunta estimada en 9,4 millones de barriles, de acuerdo con la firma independiente TankerTrackers.com, que colaboró en el análisis satelital junto a expertos académicos.

Tres de los buques que avanzaron más profundamente en el Atlántico -el Verónica III, el Bertha y el Aquila II- están sujetos a sanciones relacionadas con Irán y Rusia, según la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro.

Un análisis adicional sugirió que un buque de la Marina estadounidense, posiblemente el crucero lanzamisiles USS Lake Erie, habría seguido a distancia a algunos de estos petroleros, aunque las autoridades no confirmaron oficialmente la identificación ni su ubicación.

Funcionarios de la administración Trump han descrito el bloqueo, denominado “cuarentena”, como un elemento central de la presión contra el gobierno venezolano encabezado por Delcy Rodríguez, tras la captura de Nicolás Maduro.

El secretario de Estado Marco Rubio afirmó que la medida proporciona a Estados Unidos “el mayor nivel de apalancamiento posible” sobre Caracas.

No obstante, analistas energéticos consultados por el Post señalaron que el aparente éxito de varios buques en esquivar el cerco plantea interrogantes sobre la eficacia real del bloqueo.

Expertos advirtieron que, aunque el objetivo principal es disuadir mediante incautaciones y demostraciones de fuerza, resulta extremadamente difícil imponer un bloqueo total sin fisuras.

En paralelo, fuerzas estadounidenses han intensificado las interdicciones. Esta semana fueron incautados dos buques adicionales, entre ellos el Sophia en el Caribe y el Marinera, de bandera rusa, tras una persecución prolongada en el Atlántico.

Moscú condenó esta última acción y acusó a Washington de violar el derecho marítimo internacional.