Trump viraliza post sobre el fin de los regímenes de Cuba, Venezuela e Irán en 2026

Vídeos relacionados:

Ver más

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a encender el debate en redes sociales al compartir un mensaje de un usuario de X que plantea el fin de los regímenes en Venezuela, Cuba e Irán este año.

Este domingo en su cuenta en Truth Social, Trump republicó un tuit de un perfil identificado como Rookie Umpire, quien se define como purista del béisbol, detalla lo que denomina como una "increíble racha de victorias".

"Si llegara a suceder: dos décadas de comunismo venezolano. Cinco décadas de mulás iraníes. Casi siete décadas de la Cuba de Castro. Todo esto se revertiría en 2026", afirmó.

La publicación rápidamente se hizo viral, con miles de interacciones.

Captura de Truth Social / Donald J. Trump

La difusión del mensaje ocurre en medio de un momento extraordinariamente tenso para las tres dictaduras.

Lo más leído hoy:

Tras la operación militar estadounidense en Venezuela el 3 de enero que resultó en la captura del dictador Nicolás Maduro, se han intensificado las advertencias y confrontaciones políticas entre Washington y La Habana.

Trump ya anunció que "no habrá más petróleo ni dinero para Cuba" tras la ruptura del flujo de recursos energéticos que Caracas proporcionaba a la Isla, e instó a las autoridades cubanas a negociar con Estados Unidos antes de que "sea demasiado tarde".

En el caso de Venezuela, el arresto de Maduro ha sido un golpe de efecto histórico. El operativo, liderado por fuerzas especiales estadounidenses, llevó a la detención del líder chavista sin que se registraran bajas entre las tropas atacantes.

Decenas de miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas y cubanas murieron durante el ataque, y Maduro ahora enfrenta procesos legales fuera de Venezuela, con la posibilidad de ser juzgado por cargos que incluyen narcotráfico y amenazas a la seguridad regional.

Por otra parte, la mención de Irán en el tuit coincide con un momento de grave crisis interna en la República Islámica.

Desde finales de diciembre Irán ha enfrentado una ola de protestas antigubernamentales originadas por el aumento de precios y que se transformaron en un desafío directo al régimen clerical que manda desde 1979.

Organizaciones de derechos humanos reportan más de 500 muertos en confrontaciones entre manifestantes y fuerzas de seguridad, en lo que se ha convertido en uno de los movimientos de protesta más significativos desde 2019.

El presidente Trump planteó que Estados Unidos está "listo para ayudar" al pueblo iraní, y Teherán respondió con contundencia, señalando que cualquier ataque contra Irán convertiría en "objetivos legítimos" a las bases y barcos estadounidenses en la región.

La viralización del mensaje que Trump compartió refleja cómo, en un año marcado por cambios provocados por acciones militares, sanciones económicas y protestas populares, aparecen narrativas que conectan situaciones tan disímiles como la de Cuba, Venezuela e Irán bajo un mismo hilo: la posibilidad de que décadas de gobiernos autoritarios puedan enfrentar un punto de inflexión en 2026.

Aunque se trata de una aspiración expresada en redes, no basada en políticas oficiales detalladas, el impacto mediático es innegable y alimenta discusiones sobre el futuro político de los tres países.