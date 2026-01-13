¡A derretirse! Así es una sesión de maquillaje y chismes entre Rachel Arderi y su pequeña Mía

Ver más

Rachel Arderi volvió a enamorar las redes con un tierno video junto a su hija Mía, donde ambas protagonizan una divertida “sesión de belleza” que hizo suspirar a miles de seguidores.

En las imágenes, madre e hija aparecen con batas y toallas rosas, jugando frente a un enorme castillo de juguetes mientras se maquillan y se ríen como dos mejores amigas.

“No entienden la vibra, mamá”, escribió Rachel en el post, acompañando el video con un audio viral donde una voz femenina simula estar contándole chismes a su mejor amiga pidiéndole discreción y que no le cuente a otros.

El clip, que ya acumula miles de ‘me gusta’, muestra la complicidad entre Rachel y la pequeña Mía, quien con solo un poco más de un año imita los gestos de su mamá mientras le aplica labial y se deja maquillar.

La ternura del momento y la espontaneidad de ambas conquistaron a los usuarios, que no dudaron en llenar los comentarios con corazones y mensajes de cariño.

Rachel, conocida por compartir momentos familiares llenos de humor y ternura, vuelve a demostrar que la maternidad también se disfruta con risas, juegos y un toque de maquillaje y chismes compartido.