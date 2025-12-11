"Sigo frito como en la primera cita": Oniel Bebeshito desempolva un video de sus inicios con Rachel Arderi

Oniel Bebeshito volvió a encender las redes al compartir un tierno recuerdo de los primeros tiempos de su relación con Rachel Arderi.

El artista publicó un video en el que aparece cargándola de manera juguetona, dándole un masaje y besándola acompañado del texto: “Sigo frito como en la primera cita”, dejando claro que la chispa entre ambos sigue intacta.

El clip, que él mismo acompañó con un nuevo tema que es una dedicatoria especial para su pareja, muestra la complicidad que siempre los ha caracterizado desde el principio de su relación.

Rachel reaccionó en sus historias con un “hace mucho ya” y unos emojis llenos de ternura, gesto que sus seguidores interpretaron como una muestra más de la estabilidad y cariño que los une.

Los fans no tardaron en llenar la publicación de comentarios, celebrando la forma en que la pareja mantiene vivo el romanticismo y la energía de sus inicios. Para muchos, este tipo de gestos se ha convertido en una de las razones por las que la relación de Oniel y Rachel se ha vuelto tan seguida en redes.

El video se suma a una larga lista de momentos virales que la pareja ha compartido en los últimos meses, consolidándose como una de las duplas más mediáticas dentro del mundo del entretenimiento cubano.