El influencer cubano Kenny Robert volvió a hablar de su tensa relación con Rachel Arderi, esposa del reguetonero Oniel Bebeshito, durante una charla en el reality show “El Rancho de Destino”, donde compartió una conversación sincera con Isander Pérez.
En el intercambio, Isander intentó rebajar la polémica recordando que, en las redes, “uno se presta para los números y los malentendidos”. Pero Kenny, lejos de esquivar el tema, dejó claro que la historia con Rachel todavía le pesa.
“Yo fui a un programa y hablé súper lindo de ella, y ella siguió. Me sentí como un payaso. Fíjate, la gente me dio la razón”, confesó.
El influencer también quiso dejar claro que su conflicto nunca fue con Bebeshito, a quien sigue admirando por su talento.
“Él es un duro. Para mí, de los reparteros, el mejor. Mi problema fue con ella, no con él. Pero él es su marido”, dijo, antes de añadir que no descarta en el futuro poder limar asperezas con el cantante.
“Con él sí, en un futuro… pero lo que hizo ella fue demasiado feo”, remató.
Lo más leído hoy:
Las declaraciones no tardaron en volverse virales. En redes, muchos aplaudieron su sinceridad y la forma en que habló del tema. “Esa fue una de las mejores conversaciones del rancho”, comentó una seguidora, mientras otra opinó: “Rachel estaba cierta, con la amistad no se juega”. También hubo quienes defendieron a Kenny, recordando que “ella sabía el tipo de contenido que él hacía y se lo tomó muy personal”.
La amistad entre ambos se rompió poco después de que Rachel sufriera un accidente de tránsito. Kenny usó un audio de ella en uno de sus videos, lo que a la influencer le molestó profundamente. Pero lo curioso fue que, poco después, la propia Rachel terminó usando ese mismo audio en un video suyo, reavivando el drama y dejando a muchos confundidos.
Durante la conversación, el influencer aprovechó además para recordar con emoción al fallecido artista El Taiger, a quien consideró una verdadera inspiración para toda una generación. “En Cuba, cuando no había internet, él imponía modas. Su muerte fue horrible. Como cubano, no asimilo que haya muerto, y muchos tampoco lo asimilan”, dijo con evidente tristeza.
Preguntas frecuentes sobre la polémica entre Kenny Robert y Rachel Arderi
CiberCuba te lo explica: Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Cuál es el origen del conflicto entre Kenny Robert y Rachel Arderi?
El conflicto entre Kenny Robert y Rachel Arderi comenzó después de que Rachel sufrió un accidente de tráfico y Kenny utilizó un audio de ella en uno de sus videos, lo cual molestó profundamente a Rachel. La amistad entre ellos se rompió tras este incidente, y desde entonces han protagonizado varias polémicas en redes sociales.
¿Cómo ha afectado esta disputa a la relación de Kenny Robert con Oniel Bebeshito?
A pesar del conflicto con Rachel Arderi, Kenny Robert ha aclarado que su problema no es con Oniel Bebeshito, a quien sigue admirando por su talento. Sin embargo, la tensión entre Kenny y Rachel ha afectado indirectamente su relación con Bebeshito.
¿Qué reacciones han generado las declaraciones de Kenny Robert sobre Rachel Arderi?
Las declaraciones de Kenny Robert sobre Rachel Arderi no tardaron en volverse virales, generando diversas reacciones en redes sociales. Algunos aplauden su sinceridad, mientras que otros defienden a Rachel, recordando que ella sabía el tipo de contenido que Kenny solía crear.
¿Qué papel juega el personaje de Jessica, creado por Kenny Robert, en esta polémica?
El personaje de Jessica, creado por Kenny Robert, ha sido utilizado por él para parodiar y criticar las acciones de Rachel Arderi en múltiples ocasiones. Jessica se ha convertido en un alter ego que Kenny utiliza para hacer sátira de ciertos contenidos en redes sociales, incluyendo los de Rachel.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.