El influencer cubano Kenny Robert volvió a hablar de su tensa relación con Rachel Arderi, esposa del reguetonero Oniel Bebeshito, durante una charla en el reality show “El Rancho de Destino”, donde compartió una conversación sincera con Isander Pérez.

En el intercambio, Isander intentó rebajar la polémica recordando que, en las redes, “uno se presta para los números y los malentendidos”. Pero Kenny, lejos de esquivar el tema, dejó claro que la historia con Rachel todavía le pesa.

“Yo fui a un programa y hablé súper lindo de ella, y ella siguió. Me sentí como un payaso. Fíjate, la gente me dio la razón”, confesó.

El influencer también quiso dejar claro que su conflicto nunca fue con Bebeshito, a quien sigue admirando por su talento.

“Él es un duro. Para mí, de los reparteros, el mejor. Mi problema fue con ella, no con él. Pero él es su marido”, dijo, antes de añadir que no descarta en el futuro poder limar asperezas con el cantante.

“Con él sí, en un futuro… pero lo que hizo ella fue demasiado feo”, remató.

Las declaraciones no tardaron en volverse virales. En redes, muchos aplaudieron su sinceridad y la forma en que habló del tema. “Esa fue una de las mejores conversaciones del rancho”, comentó una seguidora, mientras otra opinó: “Rachel estaba cierta, con la amistad no se juega”. También hubo quienes defendieron a Kenny, recordando que “ella sabía el tipo de contenido que él hacía y se lo tomó muy personal”.

La amistad entre ambos se rompió poco después de que Rachel sufriera un accidente de tránsito. Kenny usó un audio de ella en uno de sus videos, lo que a la influencer le molestó profundamente. Pero lo curioso fue que, poco después, la propia Rachel terminó usando ese mismo audio en un video suyo, reavivando el drama y dejando a muchos confundidos.

Durante la conversación, el influencer aprovechó además para recordar con emoción al fallecido artista El Taiger, a quien consideró una verdadera inspiración para toda una generación. “En Cuba, cuando no había internet, él imponía modas. Su muerte fue horrible. Como cubano, no asimilo que haya muerto, y muchos tampoco lo asimilan”, dijo con evidente tristeza.