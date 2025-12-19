De pijamas a disfraces: El divertido GRWM de Rachel Arderi, Oniel Bebeshito y sus hijos en Orlando

Rachel Arderi volvió a robarse las miradas en redes sociales con un Get Ready With Me muy especial, esta vez acompañada no solo por sus hijos Yan Carlos y la pequeña Mía, sino también por su pareja, el reguetonero Oniel Bebeshito.

En el video, la familia aparece primero coordinada en pijamas negras, compartiendo risas, abrazos y momentos de complicidad que rápidamente conectaron con sus seguidores. Lejos de tratarse de una simple rutina para arreglarse, el GRWM se convierte en una escena cotidiana cargada de ternura y espontaneidad.

Más adelante, el contenido da un giro aún más divertido cuando todos reaparecen caracterizados como personajes icónicos. Yan Carlos se transforma en Mario Bros, Mía en la princesa Peach, mientras los padres se suman al look temático, elevando el encanto del momento familiar.

La publicación cobra además un contexto especial, ya que la familia se encuentra en Orlando, ciudad donde Oniel Bebeshito se presenta este sábado en un súper concierto, uno de los eventos más esperados por sus seguidores. Así, entre compromisos profesionales y tiempo en familia, la pareja muestra una faceta cercana y auténtica.

El resultado ha sido un GRWM diferente, dinámico y lleno de amor familiar, que no tardó en generar reacciones positivas y comentarios celebrando la naturalidad con la que Rachel Arderi y Oniel Bebeshito comparten su vida personal y profesional en redes sociales.