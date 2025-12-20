"Hay que aprendérselos rápido": A un día de su concierto en Orlando, Bebeshito enciende la pista con cuatro estrenos

Bebeshito no esperó al escenario para calentar motores. A solo un día de presentarse en Orlando, concierto con el que cerrará su primera gira por Estados Unidos, el artista cubano sorprendió a sus seguidores con el estreno de un nuevo EP titulado “Satisfecho”, compuesto por cuatro temas que ya están sonando fuerte en plataformas y redes.

El EP incluye las canciones “Una locura mi amor”, “Primera cita”, “Hoy se bebe” y “El esqueleto”, una selección que combina romanticismo, fiesta, reparto cy hasta bachata con el sello característico de Bebeshito, pensado claramente para el disfrute en vivo. De ahí que muchos fans piensen que “hay que aprendérselos rápido” para el concierto.

Más allá de la música, el proyecto destaca por su propuesta audiovisual. Los cuatro temas llegaron acompañados de videoclips conectados entre sí, que cuentan una historia entrelazada.

En todos, la esposa del cantante, Rachel Arderi, asume el rol protagónico, convirtiéndose en el hilo conductor de una narrativa que transita entre el amor, la seducción y las relaciones de pareja, reforzando el concepto del EP como una obra unificada.

El lanzamiento de “Satisfecho” no es casual. Llega estratégicamente un día antes del concierto de Bebeshito en Orlando, una cita que promete ser una celebración por partida doble: despedida de tour y estreno musical.

Con nuevos temas bajo el brazo y una conexión cada vez más sólida con su público fuera de Cuba, Bebeshito demuestra que su momento no es pasajero. El EP ya está en la calle… ahora falta ver cómo explota en vivo.