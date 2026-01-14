Delcy Rodríguez confirma “larga y productiva” conversación telefónica con Donald Trump

Vídeos relacionados:
La presidenta en funciones de Venezuela, Delcy Rodríguez, confirmó este miércoles que sostuvo una “larga, productiva y cortés” conversación telefónica con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la que abordaron temas bilaterales y asuntos pendientes entre ambos gobiernos.
“Fue una conversación desarrollada en un marco de respeto mutuo, en la que tratamos una agenda de trabajo en beneficio de nuestros pueblos”, escribió Rodríguez en un mensaje difundido en sus redes sociales, después de que Trump revelara el contacto durante un intercambio con periodistas en el Despacho Oval.
Según fuentes diplomáticas, el diálogo se produjo en un tono constructivo y marca el primer intercambio directo entre ambos mandatarios desde la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, que dio paso a la actual etapa de transición política en Venezuela.
El contacto habría tenido lugar por vía telefónica y se extendió durante varios minutos, con participación del secretario de Estado, Marco Rubio.
Durante su conversación con la prensa, Trump evitó mencionar a Rodríguez por su nombre, pero afirmó haber hablado con “una persona estupenda” y destacó el avance de las relaciones con Caracas.
“Tuvimos una excelente conversación hoy. Hemos trabajado muy bien con ella. Marco Rubio está en contacto con ella. Hablamos de muchas cosas y creo que nos estamos llevando muy bien con Venezuela”, dijo el presidente estadounidense.
El acercamiento ocurre en un contexto inédito para Venezuela, tras la captura de Maduro y Cilia Flores por fuerzas estadounidenses, y la asunción de Rodríguez como figura de continuidad dentro del aparato chavista.
Desde entonces, Washington ha liderado el proceso de reorganización institucional en el país, bajo supervisión directa de Rubio.
Horas antes del anuncio, Rodríguez había comparecido ante la prensa en Caracas para reafirmar su disposición al “entendimiento desde la divergencia” y destacar la liberación de más de 400 presos.
Sin embargo, en esa intervención no mencionó la llamada con Trump, que se conoció más tarde por fuentes del entorno presidencial en Washington.
El tono conciliador de ambos líderes contrasta con años de enfrentamientos entre Estados Unidos y el chavismo, y abre una posible etapa de diálogo controlado bajo la mediación de la Casa Blanca.
Aunque no se ofrecieron detalles sobre acuerdos concretos, el contacto telefónico simboliza un cambio significativo en las relaciones bilaterales tras más de dos décadas de hostilidad política.
Preguntas frecuentes sobre la conversación entre Delcy Rodríguez y Donald Trump
¿De qué trataron Delcy Rodríguez y Donald Trump en su conversación telefónica?
La conversación entre Delcy Rodríguez y Donald Trump fue descrita como larga, productiva y cortés, enfocándose en temas bilaterales y asuntos pendientes entre los gobiernos de Venezuela y Estados Unidos. Este diálogo marca un cambio significativo en las relaciones entre ambos países, tras años de confrontación y la reciente captura de Nicolás Maduro.
¿Cuál es el contexto político actual de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro?
Venezuela se encuentra en una etapa de transición política tras la captura de Nicolás Maduro y la asunción de Delcy Rodríguez como presidenta encargada. Estados Unidos, liderado por Donald Trump, ha tomado un papel activo en la reorganización institucional del país, ejerciendo una supervisión directa. Esta situación ha llevado a una serie de cambios en la política interna y externa de Venezuela, incluyendo la liberación de presos políticos.
¿Qué condiciones ha impuesto Estados Unidos al nuevo liderazgo de Delcy Rodríguez?
Estados Unidos ha impuesto una serie de exigencias a Delcy Rodríguez, incluyendo frenar el flujo de drogas hacia Estados Unidos, expulsar agentes hostiles y detener la venta de petróleo a adversarios de EE.UU. Además, se espera que eventualmente facilite elecciones y se retire del poder, aunque no hay plazos definidos. La cooperación de Rodríguez con Washington es crucial para evitar un destino similar al de Maduro.
¿Cómo ha sido la respuesta internacional al cambio de liderazgo en Venezuela?
La respuesta internacional ha sido mixta, con algunos países y organizaciones apoyando el cambio como una oportunidad para la paz y la estabilidad, mientras otros critican la intervención de Estados Unidos y la falta de legitimidad del nuevo liderazgo. La liberación de presos políticos ha sido vista como un paso positivo, aunque se requieren más medidas para garantizar una transición democrática efectiva.
