Delcy Rodríguez confirma “larga y productiva” conversación telefónica con Donald Trump

Vídeos relacionados:

Ver más

La presidenta en funciones de Venezuela, Delcy Rodríguez, confirmó este miércoles que sostuvo una “larga, productiva y cortés” conversación telefónica con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la que abordaron temas bilaterales y asuntos pendientes entre ambos gobiernos.

“Fue una conversación desarrollada en un marco de respeto mutuo, en la que tratamos una agenda de trabajo en beneficio de nuestros pueblos”, escribió Rodríguez en un mensaje difundido en sus redes sociales, después de que Trump revelara el contacto durante un intercambio con periodistas en el Despacho Oval.

Según fuentes diplomáticas, el diálogo se produjo en un tono constructivo y marca el primer intercambio directo entre ambos mandatarios desde la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, que dio paso a la actual etapa de transición política en Venezuela.

El contacto habría tenido lugar por vía telefónica y se extendió durante varios minutos, con participación del secretario de Estado, Marco Rubio.

Durante su conversación con la prensa, Trump evitó mencionar a Rodríguez por su nombre, pero afirmó haber hablado con “una persona estupenda” y destacó el avance de las relaciones con Caracas.

“Tuvimos una excelente conversación hoy. Hemos trabajado muy bien con ella. Marco Rubio está en contacto con ella. Hablamos de muchas cosas y creo que nos estamos llevando muy bien con Venezuela”, dijo el presidente estadounidense.

Lo más leído hoy:

El acercamiento ocurre en un contexto inédito para Venezuela, tras la captura de Maduro y Cilia Flores por fuerzas estadounidenses, y la asunción de Rodríguez como figura de continuidad dentro del aparato chavista.

Desde entonces, Washington ha liderado el proceso de reorganización institucional en el país, bajo supervisión directa de Rubio.

Horas antes del anuncio, Rodríguez había comparecido ante la prensa en Caracas para reafirmar su disposición al “entendimiento desde la divergencia” y destacar la liberación de más de 400 presos.

Sin embargo, en esa intervención no mencionó la llamada con Trump, que se conoció más tarde por fuentes del entorno presidencial en Washington.

El tono conciliador de ambos líderes contrasta con años de enfrentamientos entre Estados Unidos y el chavismo, y abre una posible etapa de diálogo controlado bajo la mediación de la Casa Blanca.

Aunque no se ofrecieron detalles sobre acuerdos concretos, el contacto telefónico simboliza un cambio significativo en las relaciones bilaterales tras más de dos décadas de hostilidad política.