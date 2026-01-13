Diosdado Cabello insiste: “El Cartel de los Soles no existe, es una narrativa”

Ver más

El dirigente chavista Diosdado Cabello negó la existencia del llamado Cartel de los Soles y aseguró que se trata de “una narrativa sin base” impulsada por sectores que buscan atacar a Venezuela.

“El Cartel de los Soles nunca ha existido. Nunca ha existido. Jamás ha existido. Es una narrativa. Y no es un argumento para el ataque. El argumento para el ataque es el petróleo”, dijo Cabello a televisoras oficiales.

Cabello ocupa actualmente el cargo de coordinador del Consejo Político del PSUV (enero de 2026) y es considerado vocero, operador y líder político del chavismo leal a Nicolás Maduro, bajo el gobierno interino de Delcy Rodríguez.

El dirigente señaló que las acusaciones sobre narcotráfico carecen de fundamento.

“Jamás nosotros nos hemos dado aludidos por el tema del Cartel de los Soles o de las bandas criminales. Jamás. Pero cuando se trata de riquezas, Venezuela sí tiene muchas riquezas”, afirmó.

Cabello calificó las versiones sobre la existencia del cartel como “una gran mentira utilizada por algunos sectores, ya desmentida por ellos mismos”.

Añadió que la lucha del gobierno continuará “por la tranquilidad y la paz del país”, y que, en materia de drogas, Venezuela ha dado “golpes consecutivos y fulminantes”.

Las declaraciones de Cabello ocurren pocos días después de que Estados Unidos informara que, aunque mantiene los cargos por narcotráfico y narcoterrorismo en su acusación contra Nicolás Maduro, el Departamento de Justicia eliminó la mención directa al mandatario venezolano como líder del llamado “Cartel de los Soles”, una etiqueta que durante los últimos meses ha marcado el discurso político y judicial de Washington contra el chavismo.

Estas declaraciones se suman a otras recientes en las que Cabello acusó a Estados Unidos de mentir sobre la situación venezolana y negó la existencia de represión o persecución política en el país.

El llamado Cartel de los Soles ha sido mencionado en investigaciones internacionales desde hace más de una década, y en 2020 la justicia estadounidense presentó cargos por narcotráfico contra Nicolás Maduro, Cabello y otros altos funcionarios.

Cabello ha rechazado esas acusaciones en repetidas ocasiones.