Delcy Rodríguez reporta 406 excarcelaciones de presos políticos en Venezuela

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó este miércoles que el proceso de excarcelación de presos políticos “se mantiene abierto” y que, ya suman 406 liberaciones “previstas en estos días”, casi una semana después de que su hermano, el presidente del Parlamento Jorge Rodríguez, anunciara la salida de “un número importante de personas” de prisión.

Rodríguez habló desde el Palacio de Miraflores, en Caracas, y sostuvo que el proceso “no ha culminado aún”.

Según su versión, las excarcelaciones comenzaron en diciembre, cuando —aseguró— se realizaron 194 liberaciones, y desde entonces se ha continuado con el procedimiento hasta alcanzar el total anunciado este miércoles.

Acompañada por Jorge Rodríguez y por el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, Delcy indicó que del proceso están excluidas personas acusadas de homicidio y narcotráfico, y que se están “valorando” delitos vinculados con el orden constitucional, el odio, la violencia y la intolerancia.

Dijo que el objetivo es “abrir espacios políticos” y transmitir el mensaje de “una Venezuela que se abre a un nuevo momento político” que permita el entendimiento “desde la divergencia” y “la diversidad política e ideológica”.

La mandataria encargada describió el procedimiento como un “proceso arduo” que, según afirmó, encabeza Cabello en coordinación permanente con organismos de justicia.

Sin embargo, un reporte de EFE señala que las cifras no coinciden con los conteos independientes disponibles. La ONG Foro Penal, que el domingo decía computar más de 800 presos políticos, contabilizó 72 excarcelaciones desde el jueves anterior hasta las 13:50 hora local de este miércoles.

Ese mismo día, se informó además de la liberación de más de una docena de periodistas, según organizaciones de prensa.

Estas excarcelaciones se enmarcan en el contexto político posterior a los ataques de Estados Unidos en suelo venezolano en los que fueron capturados Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, pocos días antes del anuncio de Delcy Rodríguez sobre el avance del proceso.

También este miércoles, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) de Venezuela confirmó en redes sociales la liberación de al menos 14 periodistas que permanecían detenidos en distintas cárceles de Venezuela.

Entre los liberados mencionados por el SNTP figuran el periodista Roland Carreño, el director de Punto de Corte Nicmer Evans, el reportero Carlos Julio Rojas, así como Ramón Centeno, Carlos Marcano, Víctor Ugas, Leandro Palmar y el asistente de cámara Belises Cubillán, de acuerdo con la información recopilada por familiares y organizaciones de derechos humanos que han seguido el proceso.

Carreño estuvo preso desde el 2 de agosto de 2024 durante un año, cinco meses y 12 días; Carlos Julio Rojas permaneció detenido desde el 15 de abril de 2024 por un año, ocho meses y 20 días; y Nicmer Evans pasó un mes y un día recluido en El Helicoide, según el SNTP.

También fueron liberados Julio Balza (detenido un año y cinco días, según confirmó su padre), la periodista Nakary Ramos Mena, su esposo y el asistente de cámara Gianni González (detenidos desde el 8 de abril de 2025 por nueve meses y seis días), además de Gabriel González, integrante del equipo de prensa de Vente Venezuela, excarcelado tras un año, seis meses y 28 días privado de libertad desde el 27 de junio de 2024.