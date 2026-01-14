Maduro envía un nuevo mensaje desde la cárcel: ¿Qué dice sobre Delcy Rodríguez?

Ver más

Por segunda vez desde que fue capturado en una operación militar estadounidense, Nicolás Maduro hizo llegar un mensaje desde la prisión donde permanece detenido junto a su esposa, Cilia Flores.

Esta vez, el foco estuvo en la figura de Delcy Rodríguez, actual presidenta encargada de Venezuela.

“Confíen en Delcy”, fue la consigna transmitida este martes por el diputado Nicolás Maduro Guerra, hijo del exmandatario, ante cientos de simpatizantes en Caracas.

El mensaje fue difundido durante una movilización del oficialismo en la capital venezolana, como parte de los actos que exigen la liberación de Maduro y su esposa, detenidos desde el pasado 3 de enero.

“Confíen en Delcy, en el equipo que está al frente y en nosotros. Ese fue el mensaje que nos enviaron”, expresó Maduro Guerra desde la tarima.

De acuerdo con el joven parlamentario, la comunicación llegó a través del equipo jurídico que representa a Maduro en Estados Unidos.

Según dijo, tanto su padre como Cilia Flores quisieron enviar un mensaje de firmeza, resistencia y plena confianza en quienes han quedado al frente del poder.

“Tuvimos un mensaje de él y de ella; nos dicen que están firmes y fuertes, que tienen claro el papel de lucha que les toca jugar, que tienen tranquilidad de conciencia y la fe puesta en Dios y en el pueblo de Venezuela”, aseguró Maduro Guerra.

Maduro Guerra remarcó que el mensaje no solo fue una muestra de fortaleza personal, sino una instrucción política clara para cerrar filas en torno a la cúpula chavista que sigue operando en Venezuela.

En ese contexto, pidió unidad y claridad ideológica frente a lo que consideró intentos de división.

“Debemos mantenernos unidos y no dejar que nada nos divida. Intentarán decir cosas para confundir, pero ante eso: claridad política e ideológica”, dijo en otro momento.

Unidad en torno a Delcy, Jorge y Diosdado

Durante su intervención, el hijo del mandatario hizo énfasis en la necesidad de mantener la cohesión dentro del chavismo y respaldar sin fisuras a las figuras que hoy lideran el gobierno de transición.

“La fortaleza del chavismo está en la unidad y, pase lo que pase, hay que mantener la unidad entre nosotros, y la confianza: confianza en él [Nicolás Maduro], confianza en Jorge [Rodríguez], y confianza en Diosdado [Cabello]. Yo me dije a mí mismo: Nico, únete a ellos”, afirmó.

El mensaje también pareció responder a sectores dentro del chavismo que podrían estar inquietos o desorientados ante el vacío de poder dejado por la captura del expresidente.

Con esa afirmación, Nicolás Maduro Guerra buscó reafirmar la estructura de mando dentro del PSUV y su liderazgo político.

Delcy Rodríguez, al mando del Ejecutivo

Desde que Maduro fue capturado en una intervención militar estadounidense que dejó más de un centenar de muertos y decenas de heridos, Delcy Rodríguez asumió la presidencia encargada del país por decisión del Tribunal Supremo.

Rodríguez ha intentado presentarse como garante de la continuidad institucional y ha dejado claro que su rol es transitorio.

“Aquí no hay duda, aquí manda el pueblo venezolano. Yo tengo la responsabilidad de encargarme mientras logramos la libertad del presidente Maduro”, declaró recientemente durante una visita a Petare.

Reafirmación de la resistencia chavista

Este es el segundo mensaje que Maduro transmite desde prisión. El primero fue leído el pasado sábado, también por Nicolás Maduro Guerra, durante un acto del PSUV.

En aquella ocasión, el expresidente aseguró que no había sido derrotado pese a la operación militar y pidió seguir luchando.

“Dijo que no estemos tristes, que estamos bien; somos unos luchadores. Él está fuerte, no pudieron vencerlo por ninguna vía”.

Y añadió: “Yo soy un luchador, un hombre que no pudieron vencer por ninguna vía, tuvieron que usar una fuerza desproporcionada, pero no me vencieron”.

Ese primer mensaje concluyó con una consigna política que el chavismo ha empezado a repetir en sus actos: conservar la vida, conservar el poder, conservar la revolución.

“Vamos a conservar la vida, vamos a conservar el poder, vamos a conservar la revolución y nos toca avanzar en nuestro camino para mantener viva la democracia venezolana”.

Movilizaciones y clima tenso

Las declaraciones del diputado se dieron en medio de una movilización de trabajadores del sector transporte en Caracas, parte de una serie de jornadas organizadas por el oficialismo desde el 3 de enero.

Han marchado mujeres, estudiantes, movimientos comunales, empleados públicos, campesinos e indígenas, todos exigiendo la liberación de Maduro y Flores.

A la par, el gobierno ha denunciado que aún hay cuerpos sin identificar como consecuencia de los bombardeos del ataque militar estadounidense.

Según el ministro del Interior, muchas víctimas están desaparecidas y sus restos aún no han sido plenamente recuperados.

Pese a la calma aparente en las calles, las autoridades reconocen que el país atraviesa una “tensa calma” y que aún hay temor en parte de la población.

En ese escenario, el mensaje de Maduro desde la cárcel parece diseñado para sostener la moral de los suyos, proyectar fortaleza política y legitimar la continuidad de Delcy Rodríguez al frente del Ejecutivo.