El Rancho de Destino vuelve a ser escenario de un momento de alta tensión. Tras el reciente escándalo entre Atuedad y El Vaquero, un nuevo altercado sacudió la casa este miércoles, cuando la influencer cubana Roselin Llanes perdió la paciencia y lanzó una olla encima del dominicano Pío, durante una acalorada madrugada que rápidamente se volvió viral.

Según muestran las imágenes difundidas en redes sociales, Pío estaba haciendo ruido golpeando una cacerola mientras algunos concursantes intentaban descansar. Roselin, visiblemente molesta, se levantó, tomó una olla más grande y se la lanzó, desatando un gran revuelo dentro de la casa.

El momento fue compartido en la cuenta de Pío en Instagram, donde escribieron con ironía: “Olla de desayuno. Team Pío.” Los seguidores del reality no tardaron en reaccionar con memes y risas: “Vamos con papá Dios, Pío”, “Eso sí fue nivel profesional”, comentaron algunos usuarios entre carcajadas.

Por ahora, Destino Positivo no se ha pronunciado sobre si el incidente tendrá consecuencias para los implicados. Cabe recordar que, tras la pelea anterior, el creador del programa decidió no expulsar ni a Atuedad ni a El Vaquero, sino imponerles una sanción de 2.000 puntos en el ranking.

Lo cierto es que, una vez más, El Rancho de Destino demuestra por qué es el reality más comentado del momento: entre tartazos, ollas y discusiones, el drama nunca descansa.