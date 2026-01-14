El Rancho de Destino vuelve a ser escenario de un momento de alta tensión. Tras el reciente escándalo entre Atuedad y El Vaquero, un nuevo altercado sacudió la casa este miércoles, cuando la influencer cubana Roselin Llanes perdió la paciencia y lanzó una olla encima del dominicano Pío, durante una acalorada madrugada que rápidamente se volvió viral.
Según muestran las imágenes difundidas en redes sociales, Pío estaba haciendo ruido golpeando una cacerola mientras algunos concursantes intentaban descansar. Roselin, visiblemente molesta, se levantó, tomó una olla más grande y se la lanzó, desatando un gran revuelo dentro de la casa.
El momento fue compartido en la cuenta de Pío en Instagram, donde escribieron con ironía: “Olla de desayuno. Team Pío.” Los seguidores del reality no tardaron en reaccionar con memes y risas: “Vamos con papá Dios, Pío”, “Eso sí fue nivel profesional”, comentaron algunos usuarios entre carcajadas.
Por ahora, Destino Positivo no se ha pronunciado sobre si el incidente tendrá consecuencias para los implicados. Cabe recordar que, tras la pelea anterior, el creador del programa decidió no expulsar ni a Atuedad ni a El Vaquero, sino imponerles una sanción de 2.000 puntos en el ranking.
Lo cierto es que, una vez más, El Rancho de Destino demuestra por qué es el reality más comentado del momento: entre tartazos, ollas y discusiones, el drama nunca descansa.
Preguntas frecuentes sobre el altercado en El Rancho de Destino
Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Qué sucedió entre Roselin Llanes y Pío en El Rancho de Destino?
Roselin Llanes perdió la paciencia y lanzó una olla a Pío durante un altercado en la madrugada. Pío había estado haciendo ruido con una cacerola mientras otros concursantes intentaban dormir, lo que llevó a Roselin a reaccionar de manera violenta. Este incidente se suma a otros conflictos recientes en el reality.
¿Qué medidas toma El Rancho de Destino ante los conflictos entre concursantes?
Hasta el momento, El Rancho de Destino no ha expulsado a los participantes por estos altercados, pero ha impuesto sanciones. En un conflicto anterior, se sancionó a los implicados con una reducción de 2.000 puntos, buscando mantener el orden sin romper la dinámica del juego.
¿Quiénes son algunos de los participantes cubanos en El Rancho de Destino?
El reality cuenta con varios influencers cubanos entre sus participantes, como Kenny Robert, Brayan El Yoker, Bryansito, Gino Montalvo (Oyacito), Fiu Fiu y Roselin Linares. Estos concursantes aportan energía y polémica al show, destacándose en las redes sociales por sus interacciones dentro del programa.
¿Cómo ha reaccionado el público a los incidentes en El Rancho de Destino?
El público ha reaccionado con memes y comentarios irónicos a los incidentes en El Rancho de Destino. La dinámica del programa, que combina humor, drama y polémica, mantiene a los espectadores atentos y participativos en redes sociales, donde los videos de estos altercados se vuelven rápidamente virales.
