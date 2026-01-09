La tensión en redes sigue: Miguelín tira su dardo más fino contra Destino y su rancho

Ver más

Miguelín volvió a encender las redes tras publicar una historia que muchos interpretaron como una indirecta muy directa para el influencer dominicano Destino Positivo, con quien mantiene tensos intercambios desde hace unos días.

En la historia, el influencer compartió una imagen de un rancho al amanecer, con caballos pastando y un mensaje enigmático: “(hay un mensaje en esta historia)”.

En el texto superpuesto también se leía “Lunes Prime Time”, mientras de fondo sonaba “Tierra Brava” de Frank Fernández, una pieza muy conocida por los cubanos como la banda sonora de la famosa telenovela.

El detalle no pasó inadvertido para sus seguidores, que rápidamente relacionaron la publicación con el nuevo reality de Destino, El Rancho de Destino, actualmente en emisión y envuelto en polémicas tras los intercambios entre ambos creadores.

La historia de Miguelín parece ser una respuesta sutil, pero calculada, a las declaraciones de Destino, quien recientemente lo llamó “envidioso” en medio de una transmisión en vivo, asegurando que su éxito despertaba celos entre algunos colegas.

“Si mi casa es la de Temu, haz tú la de Amazon Prime”, lanzó entonces el anfitrión del programa, en una frase que se viralizó rápidamente.

El enfrentamiento entre ambos creadores de contenido se ha convertido en uno de los temas más comentados del entretenimiento cubano en redes sociales. Mientras Destino defiende su proyecto como un esfuerzo colectivo que da trabajo a decenas de personas, Miguelín ha respondido con sarcasmo.