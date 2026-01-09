La tensión en redes sigue: Miguelín tira su dardo más fino contra Destino y su rancho

Miguelín volvió a encender las redes tras publicar una historia que muchos interpretaron como una indirecta muy directa para el influencer dominicano Destino Positivo, con quien mantiene tensos intercambios desde hace unos días.
En la historia, el influencer compartió una imagen de un rancho al amanecer, con caballos pastando y un mensaje enigmático: “(hay un mensaje en esta historia)”.
En el texto superpuesto también se leía “Lunes Prime Time”, mientras de fondo sonaba “Tierra Brava” de Frank Fernández, una pieza muy conocida por los cubanos como la banda sonora de la famosa telenovela.
El detalle no pasó inadvertido para sus seguidores, que rápidamente relacionaron la publicación con el nuevo reality de Destino, El Rancho de Destino, actualmente en emisión y envuelto en polémicas tras los intercambios entre ambos creadores.
La historia de Miguelín parece ser una respuesta sutil, pero calculada, a las declaraciones de Destino, quien recientemente lo llamó “envidioso” en medio de una transmisión en vivo, asegurando que su éxito despertaba celos entre algunos colegas.
“Si mi casa es la de Temu, haz tú la de Amazon Prime”, lanzó entonces el anfitrión del programa, en una frase que se viralizó rápidamente.
El enfrentamiento entre ambos creadores de contenido se ha convertido en uno de los temas más comentados del entretenimiento cubano en redes sociales. Mientras Destino defiende su proyecto como un esfuerzo colectivo que da trabajo a decenas de personas, Miguelín ha respondido con sarcasmo.
Preguntas frecuentes sobre el conflicto entre Miguelín y Destino Positivo
¿Cuál es el origen del conflicto entre Miguelín y Destino Positivo?
El conflicto entre Miguelín y Destino Positivo comenzó con una serie de indirectas en redes sociales. Miguelín publicó una historia en Instagram que muchos interpretaron como una burla hacia el reality "El Rancho de Destino", creado por Destino Positivo. Destino respondió en un video en vivo llamando a Miguelín "envidioso" y acusándolo de no enfrentar sus críticas de manera directa. La disputa se ha intensificado con declaraciones públicas de ambos involucrados, convirtiéndose en un tema mediático en las redes sociales cubanas.
¿Qué es "El Rancho de Destino" y por qué genera polémica?
"El Rancho de Destino" es un reality show creado por el influencer dominicano Destino Positivo que se transmite en vivo las 24 horas por YouTube. El programa reúne a influencers de diferentes países que compiten por premios en efectivo y un coche de lujo. La polémica surge de la rivalidad entre Destino y otros creadores de contenido, como Miguelín, y las tensiones se han visto amplificadas por las redes sociales, donde ambos han intercambiado comentarios y críticas.
¿Cómo ha respondido Miguelín a las acusaciones de Destino?
Miguelín ha respondido a las acusaciones de Destino con sarcasmo y comentarios en redes sociales. Tras ser llamado "envidioso", Miguelín publicó una historia en Instagram haciendo referencia a la situación con humor y evitando confrontaciones directas. Su enfoque ha sido más relajado, optando por no entrar en disputas serias, pero sin dejar de lanzar algún que otro dardo.
