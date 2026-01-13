Viral: La Diosa se lanza a montar toro en “El Rancho de Destino” y termina por los aires

La cantante cubana La Diosa volvió a ser el centro de atención tras aceptar el nuevo reto del reality show “El Rancho de Destino”: montar un toro mecánico.
Vestida con un llamativo traje de baño azul y su peluca verde, la artista subió decidida al toro, lista para demostrar su equilibrio y valentía.
Sin embargo, la fuerza del movimiento la sorprendió y, aunque logró mantenerse unos segundos, el toro terminó lanzándola por los aires ante las risas de los presentes.
El divertido momento se volvió viral en redes sociales, donde muchos aplaudieron el intento de La Diosa y su disposición para participar en cada reto del programa, sin miedo al ridículo.
El reality, que sigue generando contenido fresco, muy atrevidos y momentos inesperados, continúa acumulando reproducciones gracias a escenas como esta, y cada quien ya va teniendo su team preferido.
Esta semana también sorprendieron con el encuentro entre Miguelín y Destino Positivo en el rancho, que no solo puso fin a una semana de tensión entre ambos, sino que también envió un mensaje sobre la importancia de dejar atrás las diferencias.
Lo que comenzó como una polémica mediática terminó convirtiéndose en un momento de reconciliación sincera, en el que ambos demostraron que el trabajo conjunto y el respeto mutuo pesan más que cualquier discusión en redes.
