Lucy y La Diosa chocan en el Rancho de Destino

La tensión entre Lucy Sosa y La Diosa estalló de forma abierta en el conocido Rancho de Destino, el reality show que transmite las 24 horas en YouTube, en un enfrentamiento que quedó registrado en varios videos que ya circulan ampliamente en redes sociales.

La llegada de Lucy al lugar no pasó inadvertida y desde el primer momento marcó un tono de provocación, con frases que encendieron el ambiente y prepararon el terreno para un choque frontal entre ambas.

Un video muestra que nada más arribar, Lucy le dice a Destino que puede "prender el rancho" y que no cree en nadie, asegurando que ella "controla a cualquiera".

Ya dentro de la casa, lanzó otra frase que no tardó en provocar reacción: "Aquí la mamá soy yo y ustedes son mis pollitos".

La respuesta de La Diosa fue inmediata y tajante: "Yo no soy pollo de nadie".

A partir de ahí, el ambiente se tornó todavía más tenso y la discusión subió de tono. La cantante, muy molestia, confrontó directamente a Lucy por los comentarios que, según ella, había hecho en redes sociales contra su madre, ya fallecida.

Visiblemente alterada, La Diosa le reclamó que se hubiera "cagado" en su madre en plataformas digitales y que ahora pretendiera presentarse de manera distinta en persona. Le recordó que su madre está muerta y que ese tipo de ataques representan una falta de respeto profunda.

"Vienes ahora a a hacerte la decente. Te has cagado en mi madre y mi madre está muerta, tú eres una falta de respeto", le gritó.

La artista le recordó que ella fue quien la ayudó cuando atravesaba un momento crítico en Miami tras ser desalojada. A pesar de su generosidad, Lucy la criticó públicamente.

Insistió en que no solo le ofreció apoyo, sino que incluso gestionó un camión y recursos para que la otra, una mujer mayor y con una discapacidad, pudiera mudarse cuando enfrentaba un posible desalojo.

"Yo te ayudé", repitió en varias ocasiones, recalcando que fue la única artista que salió públicamente a brindarle respaldo cuando nadie más lo hizo.

El choque reavivó viejas heridas vinculadas a aquel episodio de inicios de 2024, cuando Lucy Sosa denunció que estaba a punto de quedarse en la calle en Miami tras problemas con el dueño de la vivienda que alquilaba.

En ese momento, La Diosa había hecho una transmisión en directo pidiendo a sus seguidores que compartieran su mensaje para que llegara a Lucy, y le ofreció ayuda económica y personal.

En aquella ocasión, la cantante se mostró empática y directa, aclarando que no era millonaria pero que estaba dispuesta a compartir lo que tenía y a darle una mano para evitar que terminara viviendo en la calle.

"Yo no soy millonaria, tengo mis pagos, mis cosas aquí en Estados Unidos, pero puedes contar con mi apoyo y con mi dinero, en lo que yo te pueda ayudar, tú tienes mi teléfono, llámame para atrás", le dijo a través de Instagram.

"Yo no soy una mujer rencorosa para nada y no deseo que estés así en la calle mi negra, así que en lo que yo pueda darte una mano, yo lo que tengo lo comparto contigo", agregó entonces.

Para los seguidores de ambas en redes sociales, los videos actuales muestran no solo una discusión puntual, sino la ruptura definitiva de una relación que alguna vez estuvo marcada por la ayuda y el apoyo en momentos difíciles.