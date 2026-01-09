Ver más

Durante un momento de honestidad en el reality El Rancho de Destino, la cantante cubana La Diosa habló abiertamente sobre su distanciamiento de Ultrack, con quien hasta hace unos meses mantenía una amistad muy cercana y conocida por todos. La artista recordó que ambos se conocían desde Cuba y que lo consideraba “como un hermano”, una relación que, según confesó, terminó de una forma que la afectó más de lo que muchos imaginan.

“Ultrack a mí no me habla, ¿y cuántas veces sale a decir que amiga como La Diosa no existe?”, comenzó diciendo la intérprete, al recordar el origen del conflicto. Cuando sus compañeros Brayan El Joker y Kenny Robert le preguntaron la razón del distanciamiento, La Diosa fue directa: “Él me falló a mí”.

La cantante aseguró que no siente odio ni rencor, pero sí una herida profunda. “Yo no le hablo a él. Él a mí me pide perdón todos los días de este mundo, me dice ‘te amo’ y me pone superchats. Yo soy la que no le habla”, explicó, dejando claro que, aunque valora las disculpas, no se siente lista para retomar la amistad.

Kenny intentó ponerle un tono conciliador al diálogo y le recordó que “todas las personas se merecen una segunda oportunidad”. Sin embargo, La Diosa fue firme en su postura: “Yo entiendo cuando alguien se equivoca como ser humano. Pero no puedes ser insensible con una persona que ha estado para ti 24 por 24. Cuando pasé un momento muy difícil, lo necesité como amigo y no estuvo. Me dijo: ‘Yo no tengo la culpa de que estés deprimida y estés así’. Eso fue lo que no entendí”.

Pese a todo, La Diosa aclaró que no guarda resentimiento hacia él. “No le deseo el mal, le deseo el bien. Es una persona que quise muchísimo. Para mí era mi hermano. Éramos amigos desde Cuba. Pero lo que él me brinda no es lo que busco en una amistad”, expresó con visible nostalgia.

La amistad entre La Diosa y Ultrack había sido muy conocida en el mundo artístico cubano, y su ruptura, ocurrida hace unos meses, sorprendió a muchos. Ahora, con sus palabras en El Rancho de Destino, la cantante dejó ver su lado más humano y sensible, el mismo que la ha convertido en una de las figuras más auténticas del reality.