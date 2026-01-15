Trump insiste en que Machado carece de respaldo popular para encabezar la transición en Venezuela

Vídeos relacionados:

La Casa Blanca aseguró este jueves que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no ha cambiado su opinión sobre la líder opositora venezolana María Corina Machado, a quien considera sin el apoyo ni el respeto suficientes dentro de su país para encabezar la transición tras la caída del régimen de Nicolás Maduro.

Luego de que Trump recibiera al mediodía a la Premio Nobel de la Paz en la Casa Blanca, su secretaria de prensa, Karoline Leavitt confirmó en conferencia que el mandatario republicano mantiene la misma evaluación expresada desde comienzos de enero.

Tras la captura de Nicolás Maduro el gobernante sorprendió a miles de personas al calificar a Machado como “una mujer muy agradable”, pero carente de la legitimidad necesaria para gobernar la nación sudamericana.

“El presidente hizo una evaluación realista, basada en la información que recibe de sus asesores y de su equipo de seguridad nacional”, declaró Leavitt.

“En este momento, su opinión sobre ese asunto no ha cambiado”, añadió.

La funcionaria también señaló que Trump “esperaba tener una conversación positiva” con la dirigente opositora, a quien recibió este miércoles en la Casa Blanca, pero reiteró que la posición de Washington sobre el liderazgo venezolano “se fundamenta en la realidad del terreno”.

Leavitt subrayó que el presidente estadounidense “sigue comprometido con la esperanza de que algún día se celebren elecciones en Venezuela”, aunque aclaró que por ahora no existe un calendario definido. “El presidente desea que el pueblo venezolano pueda decidir su futuro libremente, pero hoy no tengo una fecha para ofrecer”, indicó.

El encuentro entre Trump y Machado se produjo una semana después de que el mandatario calificara a Delcy Rodríguez, presidenta interina designada por las instituciones chavistas, como “una persona estupenda” y “una figura con la que se puede trabajar”, lo que generó controversia entre los sectores opositores venezolanos.

La Casa Blanca considera que la prioridad actual en Venezuela es garantizar la estabilidad y la entrega de ayuda humanitaria, antes de definir un liderazgo definitivo, en un contexto en el que Estados Unidos ejerce un control directo sobre la transición política tras la captura de Maduro y su círculo cercano.