“Algún día habrá elecciones en Venezuela”: la Casa Blanca evita hablar de fechas y elogia a Delcy Rodríguez

Vídeos relacionados:

Ver más

La Casa Blanca evitó este jueves dar fechas sobre las elecciones en Venezuela mientras señaló que, el Gobierno de Venezuela, encabezado por Delcy Rodríguez, ha cumplido “todas las exigencias y solicitudes” planteadas por Estados Unidos y el presidente Donald Trump desde la captura de Nicolás Maduro a comienzos de enero.

“Han sido extremadamente cooperativos. Hasta el momento, han cumplido con todas las exigencias y solicitudes de Estados Unidos y del presidente. Y creo que todos lo han podido constatar”, afirmó la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, durante una conferencia en Washington.

Leavitt destacó el acuerdo energético alcanzado entre Washington y Caracas, valorado en 500 millones de dólares, que permitirá a Estados Unidos comercializar hasta 50 millones de barriles de crudo venezolano y administrar los ingresos antes de transferirlos al país sudamericano.

“El presidente está satisfecho con lo que ve y espera que esta cooperación continúe”, declaró la portavoz, quien añadió que Trump mantiene su esperanza de que “algún día haya elecciones en Venezuela”.

Preguntada por una fecha estimada para esos comicios, Leavitt evitó dar detalles: “El presidente está comprometido con la esperanza de que algún día haya elecciones en Venezuela. Pero hoy no tengo un calendario actualizado para usted”.

Las declaraciones de la portavoz se produjeron un día después de que Trump y Rodríguez mantuvieran su primera conversación telefónica directa, centrada en temas de petróleo, minerales, comercio y seguridad bilateral.

Lo más leído hoy:

Tras ese intercambio, el mandatario calificó a la presidenta interina venezolana como una “persona fantástica”, destacando su disposición a cooperar con Washington en el proceso de estabilización del país.

La rueda de prensa de Leavitt coincidió hoy con la reunión en la Casa Blanca entre Trump y la líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado.

La vocera confirmó que el presidente “esperaba con interés” ese encuentro, aunque reiteró que su administración considera que Machado “no tiene los apoyos suficientes dentro del país” para liderar la primera etapa de transición.

Por el momento, la Casa Blanca mantiene su respaldo al gobierno provisional encabezado por Delcy Rodríguez, quien juró como presidenta encargada de Venezuela tras la captura de Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero.