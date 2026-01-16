“Contamos con el presidente Trump para la libertad de Venezuela”: Lo que dijo María Corina Machado al salir de la Casa Blanca

Ver más

Con abrazos, palabras de aliento y un mensaje cargado de simbolismo, María Corina Machado apareció este jueves ante un grupo de venezolanos que la esperaban a las afueras de la Casa Blanca.

Minutos antes, la líder opositora había sostenido una reunión a puerta cerrada con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en un encuentro breve y poco habitual para los estándares de Washington, pero de alto impacto político y emocional para millones de venezolanos dentro y fuera del país, reportó BBC Mundo.

“Sepan que contamos con el presidente Trump para la libertad de Venezuela”, dijo Machado visiblemente conmovida, según recoge un video difundido en redes sociales. La escena fue sencilla, sin protocolos ni discursos extensos, pero conectó directamente con una diáspora marcada por el exilio, la separación familiar y la esperanza de un cambio real tras años de autoritarismo.

Machado reconoció que el camino por delante será difícil. No lo ocultó. Pero insistió en que, pese a los obstáculos, ya se han logrado “grandes victorias” y que el proceso que vive Venezuela es histórico.

En su mensaje, volvió a poner el foco en el deseo de que las familias vuelvan a estar juntas, que los venezolanos recuperen la dignidad, la justicia y la posibilidad de decidir su futuro en libertad.

Tras su paso por la Casa Blanca, la dirigente opositora se trasladó al Capitolio, donde se reunió con un grupo bipartidista de senadores estadounidenses. Allí reiteró que en Venezuela no queda una sola institución verdaderamente en pie y que la reconstrucción del país pasa por restablecer el Estado de derecho, garantizar los derechos humanos, la libertad de expresión y un proceso electoral auténtico.

Durante esos intercambios, Machado subrayó que Venezuela tiene un presidente electo y expresó su orgullo de trabajar junto a él, en una referencia directa a la legitimidad democrática que, a su juicio, sigue secuestrada por el poder.

También aseguró que Trump conoce de primera mano la realidad venezolana y mostró preocupación por la situación de los niños que no van a la escuela, los maestros que sobreviven con salarios simbólicos y el deterioro social que empuja a millones a emigrar.

Según relató después, el presidente estadounidense se mostró comprometido con la liberación de los presos políticos y con la libertad del pueblo venezolano. Machado incluso le presentó la medalla del Premio Nobel de la Paz que recibió en diciembre, como un gesto de reconocimiento por su apoyo a la causa venezolana, aunque el Comité Nobel aclaró posteriormente que el galardón no es transferible.

La visita de Machado a Washington ocurre en un contexto especialmente tenso y complejo. Apenas dos semanas antes, una operación autorizada por Trump derivó en la captura de Nicolás Maduro y su traslado a Estados Unidos, dejando a Delcy Rodríguez como presidenta encargada en una fase de transición que Washington dice encabezar.

Mientras Trump mantiene negociaciones directas con Rodríguez, también ha dejado claro que, aunque reconoce el valor simbólico de Machado, no considera que tenga el apoyo suficiente para asumir el poder en este momento.