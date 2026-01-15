Trump celebra una alianza “espectacular” entre EE.UU. y Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este miércoles que sostuvo una “excelente conversación telefónica” con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, y afirmó que ambos gobiernos están logrando “avances extraordinarios” mientras Washington ayuda a Venezuela a “estabilizarse y recuperarse”.
“Esta alianza entre Estados Unidos y Venezuela será espectacular para todos”, escribió Trump en Truth Social, al destacar que hablaron de petróleo, minerales, comercio y seguridad nacional.
En el mismo mensaje, Trump sostuvo que “Venezuela pronto volverá a ser grande y próspera, ¡quizás más que nunca!”, enmarcando la llamada como parte del nuevo canal de entendimiento con el gobierno interino en Caracas tras la captura de Nicolás Maduro a inicios de enero.
Más temprano, Trump describió la conversación como “excelente”, dijo que fue una llamada “larga”, que abordaron “muchos temas” y que la relación “va muy bien”.
En esa misma comparecencia, volvió a elogiar a Rodríguez como “una persona maravillosa” y señaló que el secretario de Estado Marco Rubio participa en las gestiones con Caracas.
Ambas partes caracterizaron el diálogo como positivo y se trataron asuntos energéticos y de seguridad, en un contexto de posible deshielo tras años de tensión y sanciones.
El mensaje de Trump reafirmó que el petróleo es uno de los ejes del acercamiento.
En la rueda de prensa desde la Casa Blanca, el mandatario mencionó que Venezuela “les dio” 50 millones de barriles, en una formulación que ha variado en días recientes entre “millones de barriles” (como volumen total) y referencias “diarias” en otros reportes de prensa.
La declaración de Trump llega mientras la administración estadounidense avanza en su estrategia hacia Venezuela tras la captura de Maduro.
En ese marco, Trump tiene prevista una reunión en la Casa Blanca con la líder opositora María Corina Machado, en una secuencia de contactos que mantiene la atención sobre cómo quedará configurada la interlocución de Washington con los actores venezolanos.
Este miércoles que Trump presentó la comunicación con Rodríguez como parte de una etapa de cooperación con el gobierno en funciones, en paralelo a las decisiones internas en Venezuela y al debate sobre el rumbo político del país.
