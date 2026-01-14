Trump, Marco Rubio y María Corina Machado son las figuras políticas más populares en Venezuela, según The Economist

Vídeos relacionados:

Una encuesta exclusiva de The Economist publicada este martes señala que las figuras políticas más populares en Venezuela, tras la captura de Nicolás Maduro, son Donald Trump, Marco Rubio y María Corina Machado.

El sondeo, realizado por la firma estadounidense Premise, muestra un cambio radical en la percepción de los venezolanos hacia el liderazgo internacional y opositor.

Según el estudio, difundido en redes sociales por el periodista Orlando Avendaño, Trump encabeza la lista de popularidad con amplia ventaja, seguido por el secretario de Estado Marco Rubio y la dirigente opositora María Corina Machado.

En cuarto lugar aparece Edmundo González Urrutia, quien fue el candidato unitario opositor en las elecciones presidenciales de 2024.

La encuesta refleja el impacto político que tuvo la operación militar estadounidense del 3 de enero, que culminó con la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores en Caracas.

Aunque el inicio de la intervención generó temor entre la población, los datos de The Economist indican que la mayoría de los venezolanos siente alivio y esperanza tras la caída del régimen chavista.

“Vistos desde Caracas, los primeros minutos del 3 de enero fueron aterradores: bombas, helicópteros y confusión. Pero el miedo se convirtió rápidamente en felicidad”, señala el reportaje de The Economist.

La publicación asegura que los venezolanos, incluso dentro del país, “están bastante complacidos con el giro dramático de los acontecimientos”.

En cuanto a la valoración interna, la encuesta destaca que Rubio y Machado son los políticos con una favorabilidad más sólida y sostenida, especialmente por su papel activo en la transición y en la articulación de la oposición democrática.

Rubio, desde Washington, ha sido uno de los arquitectos de la nueva política estadounidense hacia Venezuela, mientras Machado se mantiene como una figura clave en el proceso de reorganización civil tras el colapso del régimen chavista.

Los analistas interpretan el resultado como una señal del cambio de paradigma político en Venezuela, donde la confianza ciudadana parece haberse desplazado hacia figuras vinculadas a la reconstrucción institucional y la cooperación con Estados Unidos.

La encuesta también subraya la pérdida total de legitimidad del aparato chavista y la consolidación de una narrativa de transición democrática.

“Por primera vez en más de dos décadas, la mayoría de los venezolanos expresan una visión positiva hacia líderes extranjeros que han tenido un papel directo en la caída del chavismo”, concluye el informe.