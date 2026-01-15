"Siento que me arrancaron un pedazo de mí": Habla madre del militar cubano más joven muerto en Venezuela

Vídeos relacionados:

La madre de Fernando Antonio Báez Hidalgo, el militar cubano más joven de los 32 que murieron el 3 de enero en Caracas durante la captura de Nicolás Maduro por fuerzas de Estados Unidos, compartió aspectos de su vida al diario Juventud Rebelde.

Fernando, de 26 años, se desempeñaba como escolta, y tenía el grado de teniente del Ministerio del Interior.

"Esto ha sido terrible. Siento como si hubieran arrancado un pedazo de mí. Fue un hijo superdeseado, el único que tuve", dijo Maidelín Hidalgo Hidalgo, de 53 años.

Según contó, su hijo creció en un hogar marcado por la ausencia temprana de su padre, fallecido cuando él tenía 15 años. "Yo luchaba por él y él luchaba por mí", expresó.

Maidelín relató que siempre fue de los primeros expedientes en la escuela. Estudió técnico medio en Medicina Veterinaria y durante el Servicio Militar decidió dedicarse a la seguridad personal.

Su hermano Yoanis Báez Estrada lo definió como "un gran hijo, compañero y hermano"; una persona tranquila, de pocas salidas, amante del béisbol y las películas.

Madre e hijo tenían pensado en un futuro mudarse juntos a la capital. "Soñaba con comprarse una casa en La Habana. Nuestra casa necesita una reparación, es modesta y él me decía que para hacer una reparación, mejor se compraba una casa en La Habana y que yo me iba con él".

El oficial llegó a Venezuela hace poco más de cinco meses. Hablaba con su mamá todos los días. La última vez fue el 2 de enero, sobre las 9:00 pm.

En la madrugada siguiente, cuando Maidelín supo de los bombardeos en Caracas, le escribió un mensaje y no tuvo respuesta.

"Después, al ver que pasaban las horas… cuando vi llegar a la casa a la gente vestida de verde… ya no hizo falta hablarme", detalló.

El silencio del régimen sobre el tipo de misión y su participación en Venezuela

Los cuerpos de los 32 militares cubanos fallecidos en Venezuela llegaron a La Habana al amanecer de este 15 de enero, en medio de un amplio despliegue oficial y homenajes públicos.

Los restos llegaron en una aeronave de Cubana de Aviación y fueron trasladados por la Avenida Rancho Boyeros hasta la sede del MINFAR, donde se instaló una capilla ardiente para el homenaje popular.

Las muertes ocurrieron la madrugada del 3 de enero, durante un operativo internacional para capturar a Nicolás Maduro, acción que derivó en el colapso del régimen venezolano. La presidenta interina Delcy Rodríguez asumió la conducción del país en una transición frágil con supervisión internacional.

Mientras los homenajes oficiales en Cuba se multiplican, persisten silencios y vacíos de información sobre la naturaleza exacta de la misión cubana en Venezuela: no se han detallado los términos del acuerdo, el número total de efectivos desplegados ni los pormenores de la operación.

El gobierno difundió las biografías de los fallecidos bajo la consigna "Honor y Gloria", confirmando que pertenecían a las FAR y al MININT, una admisión tardía que contradice años de negaciones oficiales sobre la presencia de tropas cubanas en tareas de seguridad del chavismo.

Los perfiles revelan un patrón reiterado, con hombres de distintas generaciones y rangos -desde soldados jóvenes hasta coroneles con décadas de servicio-, en su mayoría originarios del oriente del país, enviados a cumplir una "misión internacionalista" que oficialmente no existía.

La narrativa oficial repite elementos comunes como su militancia en la UJC y el Partido, participación en "aseguramientos operativos" y ascensos póstumos como cierre simbólico de cada historia. No hay referencias a esposas, hijos o familias, ni detalles sobre el tipo de misión que cumplían en Venezuela.