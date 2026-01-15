Gerardo Hernández asegura que los militares cubanos caídos en Venezuela solo portaban armas ligeras

Ver más

El coordinador nacional de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), Gerardo Hernández Nordelo, calificó como un “momento histórico” la muerte de varios militares cubanos durante los enfrentamientos registrados en Venezuela, donde –según afirmó– “solo portaban armas ligeras”.

“Es un momento histórico de la Patria. Hay motivos para sentirnos muy orgullosos de ellos. Es un momento de unidad. Nuestra Patria sigue siendo amenazada”, declaró el exespía, durante la despedida que se hizo en La Habana a los soldados muertos en Venezuela.

Hernández añadió que los militares cubanos no eran de un pelotón de artillería, que estaban cumpliendo una misión muy específica y “se batieron hasta que se acabaron las municiones” y defendieron “la vida de Nicolás Maduro hasta las últimas consecuencias”, en referencia al expresidente venezolano, actualmente detenido por fuerzas estadounidenses tras una operación ordenada por Donald Trump el pasado 3 de enero.

El dirigente de los CDR dijo sentirse conmovido por la fila de personas que acudió a rendir tributo a los fallecidos, presentados por el régimen como “héroes internacionalistas”.

Las declaraciones de Hernández reafirman la participación directa de militares cubanos en los últimos acontecimientos en Venezuela, un hecho que La Habana había negado hasta ahora.

La versión oficial intenta justificar la presencia de tropas de la isla en el país sudamericano bajo el argumento de la “solidaridad revolucionaria”.

Mientras tanto, numerosos cubanos en redes sociales cuestionan la decisión del gobierno de enviar efectivos a un conflicto ajeno, en momentos en que Cuba atraviesa una grave crisis económica y social.