Embajada de EE.UU. en Cuba suspende servicio el viernes por acto del régimen

La Embajada de Estados Unidos en La Habana informó que solo prestará servicios de emergencia a ciudadanos estadounidenses durante el viernes 16 de enero, debido a las restricciones de acceso en las inmediaciones de la sede diplomática adoptadas por el gobierno cubano por un acto oficial.

En un comunicado, la representación diplomática explicó que el régimen organizó un evento en la plaza frente a la Embajada, lo que limita el acceso normal al edificio.

Además, las calles alrededor de la Embajada estarán cerradas al tráfico vehicular.

Ello obliga a suspender temporalmente los servicios consulares regulares, como trámites de visas y atención al público en general.

La actividad oficial, que ocurre en el contexto de una jornada de homenajes y actos masivos dedicados a los militares cubanos fallecidos en Venezuela, ha provocado el cierre de calles cercanas y la adopción de un dispositivo de seguridad que dificulta la movilidad para empleados y visitantes de la legación estadounidense.

La Embajada detalló que las restricciones de tránsito vehicular y el despliegue policial en la zona tienen como propósito garantizar la seguridad ante la concentración de personas y la presencia de fuerzas de control, lo que imposibilita ofrecer atención consular en condiciones normales.

Recomendaciones y atención de emergencia

Ante este escenario, la Embajada hizo una serie de recomendaciones dirigidas a sus ciudadanos en Cuba:

Evitar las multitudes y la zona del evento.

Estar preparados para una mayor presencia policial y posibles desvíos o interrupciones del tránsito.

Mantenerse atentos al entorno y seguir las actualizaciones a través de medios locales.

Además, la misión diplomática recordó que, fuera del horario de atención regular, los estadounidenses pueden comunicarse en caso de emergencia al teléfono +(53) (7) 839-4100 (marcando 1 y luego 0) o mediante el correo electrónico acshavana@state.gov.

La oficina también invitó a inscribirse en el programa de alertas de seguridad del Departamento de Estado de Estados Unidos (STEP) y a suscribirse a su canal de WhatsApp "Información consular para ciudadanos estadounidenses" para recibir actualizaciones de seguridad y avisos sobre cambios en los servicios.

Contexto de las restricciones

La suspensión de servicios se da en medio de una serie de actos oficiales organizados por el Gobierno cubano en homenaje a los 32 militares cubanos muertos en Venezuela durante la operación de captura al dictador Nicolás Maduro el 3 de enero.

Los restos de los oficiales fueron repatriados este jueves a La Habana.

Para el viernes están programadas nuevas conmemoraciones: una concentración en la Tribuna Antimperialista José Martí en el Malecón y actos simultáneos en todas las ciudades provinciales, seguidos de la inhumación de los cuerpos en panteones de los Caídos por la Defensa en sus respectivas localidades.

Las actividades de tributo han implicado amplios cierres viales y restricciones de acceso en la capital desde la madrugada del jueves, según comunicados de la Comisión Provincial de Seguridad Vial de La Habana.

El uso de espacios públicos cercanos a la Embajada estadounidense para este tipo de actos oficiales no es nuevo y ha generado en ocasiones anteriores interrupciones del tráfico, mayor presencia policial y ajustes operativos por parte de misiones diplomáticas estacionadas en la Isla.