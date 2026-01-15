Una joven española se ha vuelto viral en TikTok tras anunciar que dentro de un mes viajará a Cuba para realizar un voluntariado. En su video, publicado bajo el usuario @lauramonntana, explica que eligió la isla “por impulso” y que poco a poco se ha ido enamorando de su historia, su cultura y, sobre todo, de su gente.
“Me voy en el momento histórico que mejor está el país”, dijo con ironía, en aparente referencia a la profunda crisis económica que atraviesa Cuba. La joven aseguró que será su primer viaje sola y que buscaba un destino con historia y cultura, pero también un lugar donde pudiera aprender y conectar con la población local.
El voluntariado, según explicó, consistirá en una experiencia de intercambio cultural en un hostal cubano. A cambio de alojamiento y comida, ayudará en las tareas diarias del lugar. “Tendré que pagar una cantidad simbólica porque me da de comer, pero me parece lógico teniendo en cuenta la situación económica del país y los casi inexistentes recursos que tienen”, comentó.
Aunque reconoce que hay que tener precauciones, la joven no considera que Cuba sea un país peligroso. “No destaca por su peligrosidad, aunque haya gente que piense lo contrario”, aseguró. Además, dijo sentirse atraída por Latinoamérica y soñaba desde hace meses con bañarse en una playa del Caribe.
Antes de viajar, ha dedicado tiempo a informarse sobre la historia de Cuba y confiesa que no hay otro lugar del mundo que le apetezca más visitar. “Ojalá la situación no empeore antes de que vaya. Va a ser una experiencia que me va a cambiar la vida”, afirmó. Los comentarios del video fueron desactivados, posiblemente para evitar polémicas por su decisión de viajar a la isla en este momento tan delicado en la isla.
Preguntas frecuentes sobre los viajes a Cuba y la situación actual en la isla
CiberCuba te lo explica: Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Es seguro viajar solo a Cuba?
La joven española que viajará a Cuba no considera que el país sea peligroso. Aunque reconoce que es necesario tomar precauciones, destaca que buscaba un lugar donde pudiera aprender y conectar con la población local. Sin embargo, es importante tener en cuenta la situación económica y social actual en la isla antes de decidir viajar.
¿Cómo está afectando la crisis económica a Cuba y a los turistas?
Cuba atraviesa una profunda crisis económica, caracterizada por la escasez de alimentos, apagones y falta de productos básicos. Esta situación afecta tanto a los residentes como a los turistas, quienes pueden enfrentar dificultades para encontrar recursos básicos y servicios adecuados durante su estancia en la isla.
¿Qué implica hacer un voluntariado en Cuba?
El voluntariado en Cuba puede incluir experiencias de intercambio cultural, como ayudar en tareas diarias en un hostal a cambio de alojamiento y comida. En el caso de la joven española mencionada, tendrá que pagar una cantidad simbólica por la comida debido a la situación económica del país. Esta experiencia le permitirá aprender sobre la cultura local y conectar con la gente.
¿Cuáles son algunas críticas al turismo en Cuba?
Algunas críticas al turismo en Cuba se centran en que los gastos turísticos pueden terminar financiando al gobierno, al que se acusa de dictatorial. Además, se menciona la situación de ruinas, el control estatal de alimentos y la escasez de productos básicos. Estas críticas buscan concienciar sobre el impacto que el turismo puede tener en la economía y política del país.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.