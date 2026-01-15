Ver más

Una joven española se ha vuelto viral en TikTok tras anunciar que dentro de un mes viajará a Cuba para realizar un voluntariado. En su video, publicado bajo el usuario @lauramonntana, explica que eligió la isla “por impulso” y que poco a poco se ha ido enamorando de su historia, su cultura y, sobre todo, de su gente.

“Me voy en el momento histórico que mejor está el país”, dijo con ironía, en aparente referencia a la profunda crisis económica que atraviesa Cuba. La joven aseguró que será su primer viaje sola y que buscaba un destino con historia y cultura, pero también un lugar donde pudiera aprender y conectar con la población local.

El voluntariado, según explicó, consistirá en una experiencia de intercambio cultural en un hostal cubano. A cambio de alojamiento y comida, ayudará en las tareas diarias del lugar. “Tendré que pagar una cantidad simbólica porque me da de comer, pero me parece lógico teniendo en cuenta la situación económica del país y los casi inexistentes recursos que tienen”, comentó.

Aunque reconoce que hay que tener precauciones, la joven no considera que Cuba sea un país peligroso. “No destaca por su peligrosidad, aunque haya gente que piense lo contrario”, aseguró. Además, dijo sentirse atraída por Latinoamérica y soñaba desde hace meses con bañarse en una playa del Caribe.

Antes de viajar, ha dedicado tiempo a informarse sobre la historia de Cuba y confiesa que no hay otro lugar del mundo que le apetezca más visitar. “Ojalá la situación no empeore antes de que vaya. Va a ser una experiencia que me va a cambiar la vida”, afirmó. Los comentarios del video fueron desactivados, posiblemente para evitar polémicas por su decisión de viajar a la isla en este momento tan delicado en la isla.