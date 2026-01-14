Ver más

El reencuentro de una madre cubana con sus hijos tras una larga espera ha conmovido a miles de personas en redes sociales. El video, publicado por la usuaria @vida05063 en TikTok, muestra el momento en que la mujer rompe en llanto al abrazar a sus tres niños en una calle de Cuba, después de tanto tiempo sin poder verlos.

Su llanto, profundo y contenido durante años, refleja una historia compartida por muchas madres cubanas que debieron dejar a sus hijos atrás para buscar un futuro mejor fuera de la isla. “Así es, mi bella… es duro, cómo duele tenerlos tan lejos”, escribió ella entre lágrimas en respuesta a una seguidora que vive la misma experiencia.

En los comentarios, cientos de personas se identificaron con su dolor. “Solo las que hemos tenido que separarnos de nuestros hijos entendemos ese llanto”, comentó una usuaria. “Yo también tengo a los míos en Cuba, y duele todos los días”, añadió otra.

El video acumula miles de reacciones y se ha convertido en un símbolo de lo que viven tantas familias cubanas marcadas por la distancia y la emigración. Una seguidora lo resumió con sencillez y verdad: “No hay sacrificio más grande que el de una madre que deja todo por darle un futuro mejor a sus hijos.”