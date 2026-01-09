Una joven cubana protagonizó uno de los reencuentros más emotivos de los últimos días en TikTok, al regresar de sorpresa a su país tras varios años sin ver a su familia. El video, publicado por @yale0599, muestra el instante en que aparece de improviso en una fiesta de la cooperativa donde se encontraba su padre.

“Es súper emocionante llegar de sorpresa, en mi casa nadie ni se imaginaba nada. Para mi papá fue tremendo, porque estaba en una fiesta de la cooperativa y todos ahí mirando. Hasta le cantaron una canción”, contó Yelena en los comentarios, aún conmovida por la reacción de su familia y de los presentes.

La joven reconoció que, antes de hacerlo, tuvo miedo de que la emoción fuera demasiado fuerte para su padre. “Yo también tenía miedo, porque mi papá padece de presión, pero gracias a Dios todo salió bien”, explicó, aliviada por cómo terminó el reencuentro.

El video rápidamente se volvió viral, acumulando miles de visualizaciones y comentarios de usuarios que se emocionaron con la escena. “Cada vez que veo uno de estos videos se me aguan los ojos”, escribió un seguidor. “Por mi bien emocional debo dejar de ver estos tipos de videos”, comentó otra usuaria, reflejando la nostalgia que genera estar lejos de los suyos.

Muchos también se sintieron identificados con la historia y compartieron su propio deseo de volver. “Así voy a hacer yo, tres años ya con fecha y callada”, confesó una internauta. Yelena respondió con cariño: “Vale la pena, es un momento que no se olvida jamás”.