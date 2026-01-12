Padre cubano va al aeropuerto a busca un paquete sin imaginar la sorpresa que le haría romper en llanto

Ver más

Un video publicado por el presentador y animador cubano Diony Osniel López Díaz, conocido en redes como @dionylopeztv, muestra el conmovedor momento en que su padre rompe en llanto al reencontrarse con él en el aeropuerto de La Habana, después de tres años sin verse.

El joven le había hecho creer a su papá que debía ir al aeropuerto a recoger un encargo para su mamá, sin sospechar que lo que realmente recibiría sería el abrazo de su propio hijo, a quien no veía desde hacía tres años.

Las imágenes muestran el instante en que el hombre, sorprendido, se lanza a los brazos de su hijo y lo abraza con fuerza, mientras rompe en llanto. “Así lloró mi papá al verme después de tres años”, escribió Diony junto al video, que rápidamente se volvió viral en TikTok.

El reencuentro ocurrió el 31 de diciembre, justo en vísperas del nuevo año, lo que hizo el momento aún más especial. Cientos de usuarios en redes sociales expresaron su emoción y empatía, compartiendo mensajes de apoyo y nostalgia por sus propias familias separadas por la migración.

La escena refleja una realidad cada vez más común entre los cubanos: familias divididas durante años por la crisis económica, las restricciones de viaje y la búsqueda de un futuro mejor fuera del país.

“No hay mejor regalo que volver a abrazar a un padre”, comentó uno de los usuarios en la publicación, que ya acumula miles de visualizaciones y reacciones en redes sociales.