María Corina Machado: “Cuando llegue el momento correcto, seré la primera mujer electa presidenta de Venezuela”

La líder opositora venezolana María Corina Machado aseguró este viernes que está lista para asumir el poder en su país y que será “la primera mujer electa presidenta de Venezuela”, en un mensaje cargado de determinación y fe en la nueva etapa política del país tras la captura de Nicolás Maduro.

“Cuando llegue el momento correcto, seré la primera mujer electa presidenta de Venezuela”, afirmó Machado en una entrevista con Fox News, un día después de su encuentro privado con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca.

Machado expresó su convicción de que Venezuela está a las puertas de una transformación profunda.

“Tenemos un mandato del pueblo venezolano. Hay una misión: convertir a nuestro país en una tierra de gracia. Y lo lograremos”, declaró, al referirse a su compromiso de encabezar una transición democrática que devuelva la libertad y la prosperidad al país.

Durante su intervención posterior en The Heritage Foundation, la opositora subrayó que el proceso de cambio es irreversible y que Venezuela “será el mayor aliado que Estados Unidos haya tenido jamás en la región”.

“Venezuela está en un momento histórico. Nos estamos preparando con equipos dentro y fuera del país para asumir el gobierno cuando llegue nuestro momento. Lo haremos con el respaldo del pueblo venezolano y de nuestros aliados internacionales”, señaló.

Machado, quien recibió el Premio Nobel de la Paz 2025 por su lucha en favor de la democracia venezolana, dijo estar decidida a regresar a Caracas “lo antes posible”.

“Por supuesto insistí en mi regreso, y lo haré pronto. Es mi deber estar con mi pueblo”, aseguró.