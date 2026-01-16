María Corina Machado advierte en Washington que Delcy Rodríguez “es parte del régimen” y que sin justicia no habrá reconciliación

Machado insistió en que Rodríguez no representa una ruptura con el chavismo, sino una continuidad del modelo

María Corina Machado advirtió este jueves en Washington que la presidenta interina de Venezuela Delcy Rodríguez forma parte del mismo sistema represivo chavista y que cualquier transición sin justicia ni desmantelamiento del aparato de control está condenada al fracaso.

Las declaraciones de Machado fueron difundidas en redes sociales por el analista político Emmanuel Rincón y por la periodista venezolana Nitu Pérez Osuna, tras una intervención de la opositora ante un grupo bipartidista de senadores estadounidenses.

En su mensaje, la dirigente subrayó que el régimen venezolano ha demostrado históricamente su capacidad para “comprar tiempo” y aprovechar los esfuerzos realizados de buena fe por la comunidad internacional.

Machado insistió en que Rodríguez no representa una ruptura con el chavismo, sino una continuidad del modelo que mantiene al país en crisis.

Señaló que resulta inviable atraer inversión real en un contexto donde 86 % de la población vive en pobreza, no existe un poder judicial independiente y no se respeta la propiedad privada.

A su juicio, la reciente operación de cumplimiento de la ley impulsada por Estados Unidos ha generado expectativas y esperanza dentro y fuera del hemisferio, pero también ha enviado un mensaje claro a actores criminales sobre las consecuencias de sus acciones.

Durante su intervención, la opositora afirmó que el modelo chavista “no es sostenible” y que para que exista una verdadera reconciliación es imprescindible que haya justicia.

Recalcó que no basta con liberar presos políticos si el sistema de represión sigue intacto y las personas no pueden expresarse libremente.

Las advertencias de Machado se producen en un momento de abierta discrepancia con la estrategia del presidente Donald Trump.

El mandatario defendió este viernes su decisión de mantener una alianza temporal con la mandataria interina de Venezuela, argumentando que busca evitar un escenario de caos similar al de Irak tras la caída de Saddam Hussein.

Según Trump, eliminar de golpe toda la estructura del poder podría generar un vacío peligroso.

La Casa Blanca ha reiterado que Rodríguez ha cumplido todas las exigencias formuladas por Washington desde que asumió el poder tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero, incluidos acuerdos energéticos y compromisos de seguridad.

La portavoz presidencial, Karoline Leavitt, aseguró que el mandatario está satisfecho con el nivel de cooperación y espera que continúe, aunque aclaró que el respaldo es estratégico y condicionado.

Trump describió a Rodríguez como “una persona fantástica” y sostuvo que no habrá despliegue militar si se mantienen los compromisos acordados.

Estas declaraciones llegaron apenas un día después de que el presidente recibiera en la Casa Blanca a Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025, a quien calificó como “una buena mujer”, aunque su administración sostiene que no cuenta con los apoyos internos necesarios para liderar la primera etapa de la transición.

Machado, por su parte, ha reiterado que existe un mandato popular para un cambio político profundo y que ella y Edmundo González Urrutia están preparados para asumir el gobierno cuando llegue el momento adecuado.

En su comparecencia en The Heritage Foundation, afirmó que el pueblo venezolano es la pieza central que falta en el actual proceso y cuestionó la legitimidad de una transición dirigida sin su participación.

Mientras Washington refuerza su interlocución con Rodríguez, incluida una reunión reciente del director de la CIA, John Ratcliffe, en Caracas, la oposición venezolana enfrenta el reto de no quedar marginada del rediseño político, económico y de seguridad que Estados Unidos impulsa tras la captura de Maduro.

El contraste entre las advertencias de Machado y el respaldo estratégico de Trump a Rodríguez marca el eje central del debate sobre el futuro inmediato de Venezuela.