Congresistas republicanos elogian a María Corina Machado tras entregar su medalla del Nobel a Trump

La congresista María Elvira Salazar calificó este jueves como “histórico” el gesto de la lideresa opositora María Corina Machado al ofrecer su medalla del Premio Nobel de la Paz al presidente Donald Trump, y aseguró que el acto “habla más fuerte que cualquier discurso”.

En un mensaje publicado en su perfil de Facebook, Salazar afirmó que la líder opositora venezolana honró la liberación del pueblo venezolano y reconoció a Trump por mantenerse firme “cuando más lo necesitaban”.

Según la legisladora republicana, el gesto de Machado refleja “patriotismo sin cálculo” y un liderazgo forjado en el sacrificio, tras años de persecución y exilio.

Salazar sostuvo además que los venezolanos “nunca olvidarán este acto de amor desinteresado por la nación”.

En la misma línea, el congresista Mario Díaz-Balart celebró en X la reunión entre Trump y Machado en la Casa Blanca, a la que describió como un momento significativo para la democracia y la libertad.

Díaz-Balart destacó la valentía y el liderazgo de la dirigente venezolana, señalando que estos reflejan la voluntad mayoritaria del pueblo venezolano de recuperar su país.

También subrayó que el liderazgo “decidido y firme” de Trump refuerza el compromiso de Estados Unidos con la defensa de la libertad y la seguridad en la región.

Las reacciones de los congresistas se produjeron después de que el propio presidente Trump confirmó que Machado le presentó su medalla del Premio Nobel de la Paz durante su encuentro el jueves en la Casa Blanca.

Trump calificó el gesto como “una muestra maravillosa de respeto mutuo” y agradeció públicamente a la dirigente venezolana.

Machado explicó que la entrega de la medalla fue un reconocimiento simbólico al “compromiso con la libertad” del mandatario estadounidense, en un contexto marcado por la transición política en Venezuela, tras la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores el 3 de enero, durante una operación militar estadounidense en Caracas.

El Instituto Nobel aclaró posteriormente que el Premio Nobel de la Paz no puede ser revocado ni transferido, por lo que el reconocimiento sigue siendo oficialmente de Machado.

Aun así, el gesto fue interpretado como una señal de acercamiento político entre la lideresa opositora y Trump, quien en el pasado había cuestionado su capacidad para liderar la transición venezolana.

En redes sociales, seguidores y exiliados venezolanos celebraron el acto, agradecieron el respaldo del gobierno estadounidense y elogiaron el liderazgo de Machado como guía del pueblo venezolano hacia la libertad.