Centro Nobel de la Paz recuerda que el galardón no puede transferirse ni revocarse

El Centro Nobel de la Paz recordó este jueves que el premio no puede ser revocado, compartido ni transferido a otras personas, aun cuando la medalla física pueda cambiar de propietario
La declaración ocurrió luego de que la lideresa opositora venezolana María Corina Machado entregara simbólicamente su medalla del Premio Nobel de la Paz 2025 al presidente Donald Trump en la Casa Blanca la víspera.
En una publicación difundida en X, la institución precisó que el título de Premio Nobel de la Paz permanece exclusivamente en la persona galardonada, con independencia del destino que tenga la medalla entregada tras el anuncio oficial del lauro.
La entidad citó de forma literal al Comité Noruego del Nobel, que establece que “una vez que se anuncia un Premio Nobel, no puede ser revocado, compartido ni transferido a otros. La decisión es final y se mantiene para todo el tiempo”.
El mensaje explicó además que la medalla del Premio Nobel de la Paz mide 6,6 cm de diámetro, pesa 196 gramos y está acuñada en oro. En su anverso aparece el retrato de Alfred Nobel y, en el reverso, tres hombres desnudos con los brazos sobre los hombros como símbolo de fraternidad, en un diseño que se ha mantenido sin cambios durante 120 años.
El Centro Nobel de la Paz recordó que existen precedentes en los que medallas del Nobel han cambiado de propietario después de concedido el premio.
Como ejemplo, mencionó el caso del periodista Dmitry Muratov, cuya medalla fue subastada por más de 100 millones de dóalres para apoyar a refugiados de la guerra en Ucrania.
También señaló que la medalla que se exhibe actualmente en el Centro Nobel se encuentra en préstamo y fue otorgada originalmente a Christian Lous Lange, primer laureado noruego del Premio Nobel de la Paz.
La aclaración oficial se produce después de que Machado entregó simbólicamente su medalla a Trump, un gesto confirmado por el propio mandatario estadounidense y el cual generó reacciones políticas en Washington.
Congresistas republicanos como María Elvira Salazar y Mario Díaz-Balart elogiaron públicamente el acto, destacándolo como un gesto simbólico de reconocimiento al papel de Trump en la política hacia Venezuela.
Las declaraciones provocaron un debate público sobre el alcance y el significado de la entrega de la medalla.
