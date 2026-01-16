Ciudad estadounidense de Doral nombrará una calle en honor a María Corina Machado

Los concejales informaron que la lideresa opositora ya fue notificada sobre el reconocimiento

El Concejo Municipal de la ciudad de Doral, en el condado Miami-Dade, aprobó este jueves bautizar una calle con el nombre de “María Corina Machado Way” en reconocimiento a la trayectoria de la dirigente opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz 2025.

La iniciativa fue impulsada por el concejal Rafael Piñeyro y contempla el cambio de nombre de un tramo de una vialidad principal de la ciudad.

La alcaldesa de Doral, Christi Fraga, calificó la decisión como “un gran honor” y afirmó que la distinción reconoce el coraje, la perseverancia y el compromiso democrático de Machado, reportó la agencia de noticias EFE.

Los concejales informaron que la lideresa opositora ya fue notificada sobre el reconocimiento y señalaron que existe la posibilidad de que esté presente en el acto oficial de inauguración de la calle, previsto para una fecha próxima.

Doral forma parte del área metropolitana de Miami, en el sur de Florida, donde reside una de las mayores comunidades venezolanas de Estados Unidos, estimada en alrededor de un cuarto de millón de personas de origen venezolano, con fuerte concentración en ese municipio.

La decisión del Concejo Municipal se produjo el mismo día en que Machado sostuvo un almuerzo privado con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca.

El encuentro tuvo lugar semanas después de la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, el 3 de enero, durante una operación militar estadounidense en Venezuela que derivó en su traslado a Nueva York, donde enfrenta cargos por narcotráfico.

Tras esa operación, Trump ha relegado a Machado del proceso formal de transición política en Venezuela.

En una rueda de prensa, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, definió a la opositora como una “voz valiente” para muchos venezolanos, pero afirmó que Washington considera que no cuenta con los apoyos suficientes para liderar la transición.

El propio Trump confirmó este jueves que Machado le presentó su medalla del Premio Nobel de la Paz durante la reunión en la Casa Blanca, y calificó el gesto como “una muestra maravillosa de respeto mutuo”.

Machado explicó que la entrega simbólica de la medalla fue un reconocimiento al compromiso del mandatario estadounidense con la libertad y con la causa venezolana.

La visita marcó un punto de inflexión en la relación entre ambos, luego de que Trump hubiera cuestionado en el pasado la capacidad de Machado para encabezar la transición.

Machado recibió el Premio Nobel de la Paz 2025 por su papel en la resistencia democrática frente al régimen de Maduro y su defensa de los derechos humanos en América Latina.