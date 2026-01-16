Habla coronel herido en Venezuela: “Estábamos en funciones de apoyo a la seguridad del presidente”

Ver más

Un coronel de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, herido durante la operación del 3 de enero en Caracas que terminó con la captura de Nicolás Maduro, rompió el silencio este jueves en la televisión estatal cubana y ofreció un testimonio que, más allá del discurso oficial, deja al descubierto detalles clave sobre la presencia militar cubana en Venezuela y el alcance real de los hechos.

Se trata de Pedro Yadín Domínguez, quien confirmó ante las cámaras del Canal Caribe que se encontraba en Caracas “cumpliendo misión” cuando ocurrió el ataque. Según su relato, él y otros militares cubanos estaban descansando cuando fueron sorprendidos por una operación aérea de gran envergadura. “El ataque provocó la muerte de 11 compañeros míos en ese lugar”, afirmó, al tiempo que describió una ofensiva “totalmente desproporcionada”.

Domínguez aseguró que el grupo apenas contaba con armamento y que su función era de apoyo a la seguridad presidencial. “No teníamos casi armamento”, dijo, antes de detallar que fueron atacados con “aviones, bombas, drones, aviones sin piloto y helicópteros que ametrallaron indiscriminadamente el área”. Según sus palabras, el objetivo era claro: “No dejar a nadie con vida”.

El coronel reconoció que resultó herido y tuvo que ser operado en un hospital militar venezolano, donde —según afirmó— recibió atención y apoyo de las fuerzas armadas locales. “Sufrí algunas heridas como parte de esta agresión”, señaló, mientras mostraba visibles signos de recuperación física.

Aunque el reporte televisivo insistió en calificar el operativo como una “agresión imperialista”, el propio testimonio del militar confirma un dato que el gobierno cubano suele manejar con cautela: la presencia directa de oficiales cubanos en tareas vinculadas a la seguridad del poder político venezolano. Domínguez lo expresó sin rodeos al explicar que estaban allí “en función de tareas de apoyo a la seguridad del presidente”.

El oficial también habló del impacto emocional de lo ocurrido y del vínculo con quienes murieron. “Uno se siente consternado, siente mucho dolor por la pérdida de los compañeros que trabajamos unidos durante varios meses”, dijo, al justificar su presencia en el homenaje póstumo celebrado en La Habana.

En su mensaje final, Domínguez reafirmó su lealtad al discurso oficial, pero sus propias palabras dejan entrever la magnitud del episodio y el costo humano de una alianza política que se extiende más allá de los discursos. “Estamos comprometidos con la revolución y con hacer lo que haya que hacer”, declaró.

Mientras la televisión estatal exaltaba la épica y el sacrificio, el testimonio del coronel herido aporta otra de las confirmaciones más claras de hasta dónde llega la implicación cubana en la crisis venezolana y de cómo decisiones tomadas lejos de la Isla siguen cobrando vidas cubanas.