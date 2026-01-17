EE.UU. acusa al régimen cubano de una “crisis humanitaria por incompetencia y represión”

Vídeos relacionados:

“Se trata de una crisis humanitaria creada por la incompetencia y la represión del régimen cubano”. Con esas palabras, Jeremy P. Lewin, subsecretario de Estado de Estados Unidos en funciones para Asuntos de Asistencia Exterior, Humanitarios y de Libertad Religiosa, describió la situación actual de la isla durante una sesión informativa del Departamento de Estado celebrada el 15 de enero.

El funcionario anunció el inicio de los primeros envíos de ayuda humanitaria directa al pueblo cubano, valorados en tres millones de dólares, como parte del compromiso asumido por la administración del presidente Donald Trump tras el paso del huracán Melissa.

La asistencia está siendo canalizada a través de la Iglesia católica y Cáritas Cuba, con el objetivo de evitar cualquier beneficio para el Gobierno cubano.

“Estamos agradecidos a la Iglesia y a Cáritas Cuba por asumir este riesgo. El régimen ha impedido en el pasado los intentos de distribuir ayuda, pero esta vez esperamos que permita que llegue directamente a quienes la necesitan”, señaló Lewin.

“El huracán es solo una pequeña parte de una crisis humanitaria mayor, causada por la incompetencia y la represión del régimen”, añadió.

El alto funcionario estadounidense reiteró que el compromiso de Washington es con el pueblo cubano, no con su gobierno. “El régimen puede interferir, robar y desviar esos suministros, pero si lo hace, tendrá que rendir cuentas ante su propio pueblo y ante nosotros”, advirtió.

Lewin recordó que la administración Trump busca establecer una “nueva vía” de asistencia directa, independiente del aparato estatal cubano, y que la continuidad de la ayuda dependerá del comportamiento del régimen.

“Si esto funciona, podremos aumentar la ayuda. Pero nada de este Gobierno irá al régimen cubano. Ninguna de estas asistencias beneficiará, ni directa ni indirectamente, al régimen”, insistió.

Consultado sobre el corte de los envíos de petróleo venezolano a Cuba tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses, el subsecretario descartó que exista contradicción entre esa medida y el envío de ayuda humanitaria.

“El petróleo venezolano no beneficiaba al pueblo cubano. Era un pago ilegítimo del régimen de Maduro a sus protectores en La Habana”, explicó.

Según Lewin, la crisis humanitaria cubana “no tiene nada que ver con sanciones ni con la falta de petróleo, sino con un sistema político y económico que ha fracasado durante seis décadas”.

El primer envío de ayuda llegó a Holguín mediante vuelos chárter organizados por un contratista del Departamento de Estado. Otras entregas se realizarán por vía marítima hacia distintas provincias.

Los paquetes contienen alimentos básicos como arroz, frijoles, pasta y productos enlatados, que serán distribuidos directamente por Cáritas Cuba.

“No hay nada político en latas de atún o bolsas de arroz”, respondió Lewin ante acusaciones del canciller cubano, Bruno Rodríguez, quien calificó la ayuda como un “gesto oportunista” en medio de la crisis nacional.

“Los únicos que politizan esto son los del régimen, que no pueden admitir su incapacidad para proveer a su propio pueblo”, replicó el funcionario.