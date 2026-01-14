Mike Hammer: "No puedo adelantar detalles pero el régimen cubano tendrá que escoger"

Ver más

El jefe de misión de Estados Unidos en La Habana, Mike Hammer, dijo este miércoles que no puede adelantar detalles sobre acciones en curso de Washington, pero advirtió que “el régimen cubano tendrá que escoger”, en declaraciones ofrecidas durante un intercambio con periodistas en el contexto del arribo y distribución de ayuda humanitaria canalizada a través de la Iglesia católica para damnificados.

En un video compartido por el medio independiente CubaNet, desde la sede donde se coordina la ayuda humanitaria, Hammer evitó precisar si existen conversaciones o gestiones específicas sobre el futuro político de Cuba y remarcó que la administración Trump dejará que sean el presidente Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio quienes hagan los anuncios y definan públicamente el rumbo.

“Hablamos de estos temas, pero no estamos listos todavía para compartir con el resto del mundo”, afirmó al referirse a un encuentro reciente con Rubio en la Casa Blanca.

En su mensaje, el diplomático insistió en que la prioridad de Washington es llegar “directamente” al pueblo cubano y evitar que el gobierno se beneficie de la asistencia.

Subrayó la distinción entre “el pueblo” y “el régimen” y sostuvo que la ayuda entregada busca apoyar a familias necesitadas, no a las estructuras estatales.

También señaló que la embajada seguirá enfocada en sus objetivos: proteger a Estados Unidos, evitar que Cuba represente una amenaza para los estadounidenses y avanzar en lo que definió como el interés nacional de una “Cuba libre”.

Lo más leído hoy:

Hammer enmarcó sus palabras en una campaña de presión que, dijo, “se está intensificando”, y vinculó el tema energético regional con el fin del envío de crudo venezolano hacia estructuras del poder cubano.

Afirmó que el petróleo recibido desde Venezuela bajo el régimen de Maduro funcionaba como una especie de “pago” que beneficiaba al aparato de seguridad y a la cúpula, y recalcó que la postura estadounidense busca impedir que esos recursos vuelvan a sostener al sistema.

En el intercambio con la prensa, Hammer puso como ejemplo inmediato el dilema que, según él, enfrenta el gobierno cubano con la ayuda: ante la necesidad generalizada, cuestionó cómo explicaría el régimen a la población que no puede aceptar asistencia “que la gente necesita para sobrevivir”.

Reiteró que el mensaje hacia los cubanos es el que asegura transmitir “diariamente” cuando recorre las calles y visita hogares: que EE.UU. quiere que el pueblo “viva en libertad”.

Sobre la logística, explicó que la distribución se organizaría en zonas afectadas mediante redes locales (con cajas en tamaños transportables) y admitió que la falta de combustible representa un desafío.

Advirtió además que, si el gobierno intentara desviar o apropiarse de la ayuda, solo podría hacerlo arrebatándola a las familias, algo que —dijo— sería observado.

El plan de ayuda humanitaria para los damnificados por el huracán Melissa contempla vuelos chárter desde Miami a Holguín y Santiago de Cuba, y un barco con el resto de la asistencia que atracaría en Santiago.

El Departamento de Estado estimó que la ayuda podría llegar hasta 24,000 personas en las provincias más afectadas: Santiago de Cuba, Holguín, Granma y Guantánamo.

Además de alimentos básicos (como arroz, frijoles, aceite y azúcar), la Iglesia distribuirá insumos para purificar y almacenar agua, así como artículos esenciales para el hogar, entre ellos ollas y utensilios de cocina, sábanas y mantas y linternas solares para afrontar los cortes eléctricos.

Melissa impactó el este de Cuba como huracán categoría 3 en octubre del año pasado, dejando a miles de personas sin hogar y causando daños a cultivos, telecomunicaciones, electricidad e infraestructura de bombeo de agua.

La ayuda se enmarca en un contexto de crisis en la isla, con escasez generalizada y pocas horas de electricidad al día, y las estimaciones de la ONU sobre la magnitud del daño humano y habitacional tras el ciclón.

EE.UU. advierte al régimen

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó este sábado una nueva advertencia directa al régimen cubano, afirmando que “no habrá más petróleo ni dinero” procedente de Venezuela hacia la isla y sugiriendo que La Habana “haga un trato antes de que sea demasiado tarde”.

El mensaje llega apenas una semana después de la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores durante la operación militar estadounidense en Caracas, un hecho que ha reconfigurado el tablero político del continente y dejado a Cuba en una posición de máxima vulnerabilidad.

“Cuba vivió, durante muchos años, de grandes cantidades de petróleo y dinero provenientes de Venezuela. A cambio, Cuba proporcionó ‘servicios de seguridad’ a los dos últimos dictadores venezolanos. ¡Pero ya no más!”, escribió Trump, antes de asegurar que “la mayoría de esos cubanos están muertos tras el ataque de la semana pasada”.

El mandatario estadounidense afirmó que “Venezuela ya no necesita protección de los matones y extorsionadores” enviados por La Habana, y proclamó que, de ahora en adelante, “Estados Unidos protegerá al pueblo venezolano”.