Familia cubana pide visa humanitaria y ayuda para tratar a su hijo de 6 años con anemia falciforme

El cubano Elmer Arias, residente en Miami y originario de Baracoa, Guantánamo, envió a CiberCuba un mensaje en el que pide una visa humanitaria y apoyo médico internacional para su hijo Marcos Arias Rodríguez, de seis años, quien padece anemia falciforme y enfrenta una situación crítica de salud.

En su mensaje, Arias explicó que el niño sufre crisis frecuentes de secuestro esplénico, una complicación grave que hace descender su hemoglobina a niveles peligrosos —entre 3 y 6 gramos— y obliga a realizar transfusiones constantes, a veces con apenas quince días de diferencia.

El padre asegura que el menor ha recibido más de cien transfusiones desde los 14 meses de edad.

El pequeño se atiende en el Instituto de Hematología de La Habana, donde, según Arias, el personal médico ha sido profesional y solidario.

Sin embargo, denuncia que la falta de sangre compatible y los problemas de suministro hacen imposible mantener un tratamiento estable.

“En ocasiones ha tenido que volver a casa con la hemoglobina en menos de seis porque no hay sangre disponible”, escribió.

El padre explicó que su hijo ha recibido todos los tratamientos posibles en Cuba, incluidos hidroxiurea, fumarato ferroso, L-glutamina e incluso exsanguinotransfusiones, sin lograr una mejora significativa.

Indicó que el niño necesita una angiotac contrastada, un estudio clave para evaluar una cirugía parcial del bazo, pero el procedimiento no ha podido realizarse por la falta de recursos en el país.

Arias expresó que su objetivo es lograr una visa humanitaria que permita llevar a su hijo a un hospital especializado en Estados Unidos, como el St. Jude Children’s Research Hospital, en busca de una oportunidad de tratamiento avanzado y estable.

Pocos días después, el padre publicó un mensaje en Facebook para actualizar el estado del niño y pedir apoyo.

Captura Facebook / Elmer Matos Arias

“Ahora mismo está mejor, pero vive en un ciclo constante de crisis cada 15 o 20 días. Esto no es vida para nadie”, escribió.

En su publicación, pidió a sus amigos “orar por Marquito” y compartir la historia “para que llegue a algún lugar importante”.

El niño, de grupo sanguíneo A+, recibe transfusiones de sangre O- en el Vedado, La Habana, y su padre asegura que, pese a la gravedad del caso, mantiene la esperanza y la fe en encontrar ayuda médica.

“En Cuba se ha hecho absolutamente todo y nada da resultado”, dijo Arias.

“Estoy dispuesto a hacer cualquier sacrificio para darle una oportunidad de vida”, recalcó el afligido padre.