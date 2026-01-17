Cáritas entrega en Holguín ayuda enviada desde EE.UU. a familias afectadas por el huracán Melissa

Vídeos relacionados:

Cáritas Cuba comenzó en la Parroquia San Pedro Apóstol, en el municipio de Cacocum, la entrega de módulos de alimentos e higiene a familias de la Diócesis de Holguín que resultaron damnificadas por el huracán Melissa.

La distribución se realiza con el apoyo de voluntarios y miembros de las comunidades, según informó la organización en Facebook.

Los módulos están dirigidos a personas que perdieron viviendas, enseres y acceso regular a recursos esenciales tras el paso del ciclón.

La entrega forma parte de un esfuerzo humanitario más amplio que incluye varios cargamentos procedentes de Estados Unidos, destinados a unas 6,000 familias pertenecientes a las diócesis de Bayamo-Manzanillo, Holguín-Las Tunas, Santiago de Cuba y Guantánamo-Baracoa.

El viernes llegó el segundo avión con ayuda humanitaria al Aeropuerto Internacional Antonio Maceo, en Santiago de Cuba, con 528 kits de alimentos no perecederos y 660 kits de higiene.

Se tara de productos básicos para la subsistencia diaria en un contexto donde muchas personas aún enfrentan serias dificultades para cubrir necesidades elementales como la alimentación y la higiene.

Cáritas subrayó que el envío representa un gesto de caridad y solidaridad del pueblo de Estados Unidos hacia quienes quedaron en situación de mayor vulnerabilidad tras el huracán.

La coordinación de la entrega está a cargo de la Iglesia católica y Cáritas Cuba, que aseguran actuar con énfasis en el trato digno, la transparencia y la protección de los beneficiarios.

La organización destacó además el papel del voluntariado local, que permite que la ayuda llegue directamente a las familias sin intermediarios.

Ese segundo cargamento se suma a un primer envío que llegó anteriormente al Aeropuerto Internacional de Holguín, con igual cantidad de kits de alimentos e higiene.

El gobierno de Estados Unidos anunció un total de tres envíos de ayuda a los damnificados por el huracán Melissa en Cuba: dos por vía aérea y uno por barco.

Según un comunicado del Departamento de Estado, forman parte de un paquete de 3 millones de dólares comprometidos por la Administración Trump para asistencia por desastre.

Washington afirma que trabaja en estrecha colaboración con la Iglesia Católica en Cuba para que la ayuda llegue de forma directa, transparente y eficaz al pueblo cubano.

El organismo estimó que la asistencia podría beneficiar hasta a 24,000 personas en las provincias más afectadas: Santiago de Cuba, Holguín, Granma y Guantánamo.

Además de alimentos básicos como arroz, frijoles, aceite y azúcar, los envíos incluyen insumos para purificar y almacenar agua, así como artículos esenciales para el hogar, entre ellos ollas, utensilios de cocina, sábanas, mantas y linternas solares para enfrentar los apagones.

Mientras tanto, el régimen cubano ha cuestionado el envío de esta ayuda humanitaria desde Estados Unidos.

A través de un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, acusó a Washington de utilizar la tragedia con fines de "manipulación política", y afirmó que no existió coordinación oficial entre ambos gobiernos.

Las autoridades cubanas señalaron que se enteraron de la iniciativa a través de la Iglesia Católica y reiteraron que toda contribución humanitaria debe pasar por los canales oficiales del Estado.

Pese a ello, los bienes están siendo recibidos y distribuidos en comunidades del oriente de la Isla que aún enfrentan las secuelas del huracán Melissa.

El ciclón impactó el este de Cuba como huracán categoría 3, dejando a miles de personas sin hogar y causando daños en cultivos, telecomunicaciones, electricidad e infraestructura de agua, en un contexto ya marcado por la escasez y los apagones.