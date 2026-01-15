Washington advierte a La Habana que no interfiera con la ayuda humanitaria tras el paso del huracán Melissa

Vídeos relacionados:

Un alto funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos advirtió este jueves al régimen cubano que no interfiera con la entrega de ayuda humanitaria enviada por Washington, y aseguró que el presidente Donald Trump “tomará medidas” si La Habana impide que la asistencia llegue a los ciudadanos.

La advertencia fue emitida por Jeremy Lewin, subsecretario adjunto de Estado para Asistencia Humanitaria, quien afirmó que el gobierno de Cuba tiene “dos opciones: aceptar la ayuda o rendir cuentas”.

“Lo que está ocurriendo en Venezuela debería dejar claro al régimen cubano, y a todos los déspotas del mundo, que no se juega con el presidente Trump. La debilidad y el desorden en nuestro hemisferio se han terminado”, declaró Lewin en un mensaje publicado en su cuenta oficial de X (antes Twitter).

El funcionario señaló que Estados Unidos enviará en los próximos días tres millones de dólares en asistencia humanitaria a la población cubana afectada por el huracán Melissa, que azotó la isla en octubre.

La ayuda incluirá alimentos, medicinas y equipos básicos de emergencia, canalizados a través de organizaciones no gubernamentales.

“El régimen cubano fracasado tiene una elección: permitir que la ayuda llegue a los cubanos necesitados o responder por su corrupción, tanto ante su propio pueblo como ante los Estados Unidos”, agregó Lewin, recordando las palabras del secretario de Estado Marco Rubio tras la captura del narcoterrorista Nicolás Maduro en Venezuela.

“No jueguen con el presidente Trump”, enfatizó.

La advertencia llega en un momento de creciente presión de Washington sobre el régimen de Miguel Díaz-Canel, mientras el gobierno estadounidense refuerza su presencia diplomática y humanitaria en el Caribe tras la operación militar que derrocó al chavismo en Venezuela.

El régimen cubano denunció recientemente que la ayuda estadounidense era oportunista y que se trata de una operación marcada por la “manipulación política”.

Fuentes del Departamento de Estado confirmaron a la agencia Reuters que la entrega de la ayuda se realizará “directamente al pueblo cubano” y que cualquier intento de obstrucción por parte de las autoridades “tendrá consecuencias”.