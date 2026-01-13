Marco Rubio recibe al presidente electo de Honduras

Vídeos relacionados:

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, recibió este lunes en Washington al presidente electo de Honduras, Nasry “Tito” Asfura, en un encuentro centrado en fortalecer la cooperación bilateral y abordar prioridades regionales compartidas.

Rubio publicó en su cuenta de X que fue un “placer dar la bienvenida al presidente electo de Honduras @TitoAsfura al Departamento de Estado y felicitarlo por su victoria electoral”.

En el mismo mensaje, destacó el compromiso de ambos países de profundizar la asociación con el objetivo de hacer nuestro hemisferio “más seguro y próspero”.

En un comunicado oficial, el gobierno de Estados Unidos detalló que durante la reunión se resaltó la participación democrática del pueblo hondureño en las elecciones del 30 de noviembre, y se abordaron temas claves para la región, entre ellos la promoción de la estabilidad en Venezuela, el combate al crimen transnacional, el fortalecimiento de la seguridad regional, la atracción de nuevas oportunidades de inversión y la lucha contra la inmigración ilegal.

También se subrayó la importancia de la cooperación continua en materia de seguridad, incluida la vigencia del tratado bilateral de extradición y la expansión del intercambio de información entre las autoridades de ambos países, elementos que consideró esenciales para enfrentar desafíos comunes.

La visita de Asfura al Departamento de Estado constituye la primera escala de su gira internacional como presidente electo. El encuentro se produce poco más de dos semanas después de una llamada telefónica entre ambos líderes, en la que Rubio ya había transmitido sus felicitaciones por el resultado de las elecciones hondureñas.

Asfura, de 67 años, fue proclamado ganador de los comicios del 30 de noviembre el 24 de diciembre, en un proceso electoral marcado por denuncias de fraude por parte del oficialismo, pero en el que finalmente logró imponerse por un estrecho margen.

La reunión en Washington reafirma los lazos entre Estados Unidos y Honduras, especialmente en un momento en que la región enfrenta desafíos significativos en materia de seguridad, economía y gobernabilidad.