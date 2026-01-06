Pedido de extradición: Argentina quiere juzgar a Maduro por crímenes de lesa humanidad

La ofensiva judicial contra Nicolás Maduro se extiende más allá de Estados Unidos. Mientras el despuesto dictador venezolano compareció ante un juez federal en Nueva York, la Fiscalía argentina dio un paso decisivo y pidió formalmente que se inicie su extradición para juzgarlo por crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela.
Según informó la agencia EFE, el fiscal argentino Carlos Stornelli solicitó el lunes a la Justicia federal que reclame a Estados Unidos la extradición de Maduro, en el marco de una causa abierta en Buenos Aires basada en el principio de jurisdicción universal, que permite investigar delitos graves contra los derechos humanos sin importar dónde se cometieron.
El pedido fue dirigido al juez Sebastián Ramos, quien ya mantiene una orden de detención vigente contra el dictador chavista.
Stornelli calificó la situación como “urgente”, teniendo en cuenta que Maduro se encuentra detenido en territorio estadounidense y debe comparecer ante la justicia argentina para prestar declaración indagatoria.
En su escrito, el fiscal pidió que se active de inmediato el procedimiento de extradición para que el mandatario sea sometido al proceso judicial en Argentina, señaló EFE.
El pedido judicial en Buenos Aires ocurre apenas días después de la captura de Maduro por fuerzas estadounidenses y su traslado a Nueva York, donde se presentó por primera vez ante el tribunal del Distrito Sur.
Allí, escoltado por agentes federales y con audífonos para traducción simultánea, se declaró inocente de los cargos de narcotráfico y narcoterrorismo que le imputa la Administración de Donald Trump.
“Fui capturado, sigo siendo el presidente de mi país”, afirmó Maduro ante el juez Alvin Hellerstein, insistiendo en su legitimidad política pese a estar bajo custodia judicial.
A su lado compareció su esposa, Cilia Flores, también acusada, quien se identificó como “la primera dama de Venezuela” y negó los cargos.
La causa argentina se remonta a 2023, cuando el Foro Argentino para la Defensa de la Democracia presentó una denuncia por crímenes de lesa humanidad contra la cúpula del régimen venezolano.
En septiembre de 2024, el juez Ramos ordenó la detención de Maduro, de Diosdado Cabello y de otros altos funcionarios, y solicitó a Interpol la difusión del pedido de captura internacional.
La Cámara Federal argentina sostuvo entonces que el Gobierno venezolano ejecutó “un plan sistemático, organizado y sostenido en el tiempo” contra la población civil, mediante prácticas de persecución, secuestro, tortura y asesinato.
El contexto político también pesa. El presidente argentino Javier Milei fue uno de los primeros líderes de la región en respaldar públicamente el ataque estadounidense que derivó en la captura de Maduro, a quien calificó como una amenaza no solo para Venezuela, sino para toda América Latina.
Preguntas frecuentes sobre la extradición y juicio de Nicolás Maduro
¿Por qué Argentina solicita la extradición de Nicolás Maduro?
Argentina solicita la extradición de Nicolás Maduro para juzgarlo por crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela. Este pedido se basa en el principio de jurisdicción universal, que permite investigar delitos graves contra los derechos humanos sin importar dónde se cometieron. La solicitud fue presentada por el fiscal argentino Carlos Stornelli, quien la calificó como "urgente" debido a que Maduro está detenido en Estados Unidos.
¿Cuáles son los cargos que enfrenta Nicolás Maduro en Estados Unidos?
En Estados Unidos, Nicolás Maduro enfrenta cargos por narcoterrorismo, tráfico de cocaína y posesión de armas de guerra. La fiscalía estadounidense lo acusa de haber participado en redes de narcotráfico protegidas por estructuras del Estado venezolano. Se le imputa, además, la conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, lo que podría llevar a una posible pena de muerte, aunque esta es una sentencia poco común en casos de narcotráfico.
¿Qué dice el gobierno de Venezuela sobre el juicio a Maduro en Estados Unidos?
El gobierno de Venezuela, a través del fiscal general Tarek William Saab, alega que Nicolás Maduro tiene inmunidad por su condición de jefe de Estado y que no puede ser juzgado por tribunales extranjeros. Según Saab, cualquier proceso fuera del país carece de validez jurídica, y ha exigido la liberación inmediata de Maduro, argumentando violaciones de derechos humanos en su captura y detención.
¿Qué impacto tiene la captura de Maduro en la política de América Latina?
La captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses marca un punto de inflexión en la política de América Latina. Genera un debate sobre la impunidad y la justicia internacional, y reaviva las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela. Además, representa un fuerte golpe simbólico para el chavismo y plantea interrogantes sobre el futuro político de Venezuela, especialmente en un contexto donde varios países de la región, como Argentina, han apoyado acciones legales internacionales contra el régimen de Maduro.
