Pedido de extradición: Argentina quiere juzgar a Maduro por crímenes de lesa humanidad

La ofensiva judicial contra Nicolás Maduro se extiende más allá de Estados Unidos. Mientras el despuesto dictador venezolano compareció ante un juez federal en Nueva York, la Fiscalía argentina dio un paso decisivo y pidió formalmente que se inicie su extradición para juzgarlo por crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela.

Según informó la agencia EFE, el fiscal argentino Carlos Stornelli solicitó el lunes a la Justicia federal que reclame a Estados Unidos la extradición de Maduro, en el marco de una causa abierta en Buenos Aires basada en el principio de jurisdicción universal, que permite investigar delitos graves contra los derechos humanos sin importar dónde se cometieron.

El pedido fue dirigido al juez Sebastián Ramos, quien ya mantiene una orden de detención vigente contra el dictador chavista.

Fragmento de la carta del fiscal argentino Carlos Stornelli.

Stornelli calificó la situación como “urgente”, teniendo en cuenta que Maduro se encuentra detenido en territorio estadounidense y debe comparecer ante la justicia argentina para prestar declaración indagatoria.

En su escrito, el fiscal pidió que se active de inmediato el procedimiento de extradición para que el mandatario sea sometido al proceso judicial en Argentina, señaló EFE.

Lo más leído hoy:

El pedido judicial en Buenos Aires ocurre apenas días después de la captura de Maduro por fuerzas estadounidenses y su traslado a Nueva York, donde se presentó por primera vez ante el tribunal del Distrito Sur.

Allí, escoltado por agentes federales y con audífonos para traducción simultánea, se declaró inocente de los cargos de narcotráfico y narcoterrorismo que le imputa la Administración de Donald Trump.

“Fui capturado, sigo siendo el presidente de mi país”, afirmó Maduro ante el juez Alvin Hellerstein, insistiendo en su legitimidad política pese a estar bajo custodia judicial.

A su lado compareció su esposa, Cilia Flores, también acusada, quien se identificó como “la primera dama de Venezuela” y negó los cargos.

La causa argentina se remonta a 2023, cuando el Foro Argentino para la Defensa de la Democracia presentó una denuncia por crímenes de lesa humanidad contra la cúpula del régimen venezolano.

En septiembre de 2024, el juez Ramos ordenó la detención de Maduro, de Diosdado Cabello y de otros altos funcionarios, y solicitó a Interpol la difusión del pedido de captura internacional.

La Cámara Federal argentina sostuvo entonces que el Gobierno venezolano ejecutó “un plan sistemático, organizado y sostenido en el tiempo” contra la población civil, mediante prácticas de persecución, secuestro, tortura y asesinato.

El contexto político también pesa. El presidente argentino Javier Milei fue uno de los primeros líderes de la región en respaldar públicamente el ataque estadounidense que derivó en la captura de Maduro, a quien calificó como una amenaza no solo para Venezuela, sino para toda América Latina.