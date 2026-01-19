Más ausencias sacuden al “Team Asere”: Andy Ibáñez y Daysbel Hernández declinan el Clásico Mundial 2026

Vídeos relacionados:
El sitio especializado SwingCompleto publicó este lunes que los peloteros cubanos de Grandes Ligas Andy Ibáñez y Daysbel Hernández habrían declinado participar con la selección nacional en el VI Clásico Mundial de Béisbol.
La noticia llega apenas minutos después de que Pelota Cubana confirmara oficialmente la ausencia de Andy Pagés, cerrando semanas de versiones encontradas. En su momento, esa propia plataforma había asegurado que el jardinero pinareño sí vestiría el uniforme del “Team Asere”, lo que alimentó expectativas que finalmente quedaron descartadas.
Con la posible baja de Ibáñez (Dodgers) y Daysbel Hernández (Bravos), el equipo nacional perdería otras dos piezas con experiencia en el máximo nivel del béisbol profesional, justo cuando comienza a definirse el núcleo competitivo que enfrentará un torneo de altísima exigencia.
Ibáñez, jugador de cuadro con recorrido en MLB y recién firmado por los actuales monarcas, y Hernández, lanzador con potencial para roles clave en el bullpen, estaban llamados a aportar profundidad y calidad en áreas sensibles del roster. Su negativa se suma a una lista creciente de ausencias que reduce notablemente las opciones del cuerpo técnico.
Para el Clásico Mundial de 2026, Cuba había generado esperanzas de consolidar un proyecto competitivo con mayor presencia de ligamayoristas. Sin embargo, las renuncias confirmadas y las que aún podrían producirse cambian de forma drástica el escenario.
Por ahora, ni la Federación Cubana de Béisbol ni el Inder han emitido un pronunciamiento oficial sobre el reporte de SwingCompleto. Mientras tanto, la interrogante comienza a instalarse con fuerza entre aficionados y analistas: ¿se desinfla el llamado “Team Asere” antes siquiera de entrar en competencia?
