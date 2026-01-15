Otra baja confirmada: Rafael Sánchez no lanzará por Cuba en el Clásico Mundial 2026

Vídeos relacionados:

El lanzador derecho cubano Rafael Sánchez no integrará el equipo Cuba en el Clásico Mundial de Béisbol 2026, según informó el periodista Francys Romero en sus redes sociales.

Sánchez, de 26 años y perteneciente a la organización de los Toronto Blue Jays, viene de una lesión sufrida en 2025, motivo por el cual el club le recomendó priorizar una preparación completa durante el Spring Training de cara a la próxima temporada, expuso el citado insider.

El propio pitcher comunicó su decisión a las autoridades del béisbol cubano. De acuerdo con la información, Sánchez debe iniciar la campaña 2026 en Triple-A con Buffalo, mientras completa su proceso de recuperación y puesta a punto.

De esta manera, su nombre queda fuera de la lista de 35 peloteros publicada por diversos espacios especializados, con la presencia de los siguientes jugadores:

Receptores

Andrys Pérez

Omar Hernández

Ariel Martínez

Jugadores de cuadro

Bárbaro Erisbel Arruebarruena

Alexei Ramírez

Ernesto Martínez Jr.

Andy Ibáñez

Yoan Moncada

Yiddi Cappe

Alexander Vargas

Jardineros

Andy Pagés

Yoelkis Guibert

Víctor Labrada

Roel Santos

Alfredo Despaigne

Yoel Yanqui

Lanzadores

Liván Moínelo

Raidel Martínez

Randy Martínez

Julio Robaina

Yoan López

Darien Núñez

Pedro Santos

Francis Texido

Emmanuel Chapman

Yariel Rodríguez

Daysbel Hernández

Daviel Hurtado

Lázaro Estrada

Denny Larrondo

Silvano Hechevarría

Jorge Marcheco

Jousimar Cousin

Osiel Rodríguez

La lista final que representará a Cuba en el Clásico Mundial se definirá más adelante, una vez concluyan los entrenamientos, se aclaren las disponibilidades de los jugadores y se resuelvan los factores médicos y contractuales pendientes.