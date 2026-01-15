Otra baja confirmada: Rafael Sánchez no lanzará por Cuba en el Clásico Mundial 2026

Vídeos relacionados:
El lanzador derecho cubano Rafael Sánchez no integrará el equipo Cuba en el Clásico Mundial de Béisbol 2026, según informó el periodista Francys Romero en sus redes sociales.
Sánchez, de 26 años y perteneciente a la organización de los Toronto Blue Jays, viene de una lesión sufrida en 2025, motivo por el cual el club le recomendó priorizar una preparación completa durante el Spring Training de cara a la próxima temporada, expuso el citado insider.
El propio pitcher comunicó su decisión a las autoridades del béisbol cubano. De acuerdo con la información, Sánchez debe iniciar la campaña 2026 en Triple-A con Buffalo, mientras completa su proceso de recuperación y puesta a punto.
De esta manera, su nombre queda fuera de la lista de 35 peloteros publicada por diversos espacios especializados, con la presencia de los siguientes jugadores:
Receptores
Andrys Pérez
Omar Hernández
Ariel Martínez
Jugadores de cuadro
Bárbaro Erisbel Arruebarruena
Alexei Ramírez
Ernesto Martínez Jr.
Andy Ibáñez
Yoan Moncada
Yiddi Cappe
Alexander Vargas
Jardineros
Andy Pagés
Yoelkis Guibert
Víctor Labrada
Roel Santos
Alfredo Despaigne
Yoel Yanqui
Lanzadores
Liván Moínelo
Raidel Martínez
Randy Martínez
Julio Robaina
Yoan López
Darien Núñez
Pedro Santos
Francis Texido
Emmanuel Chapman
Yariel Rodríguez
Daysbel Hernández
Daviel Hurtado
Lázaro Estrada
Denny Larrondo
Silvano Hechevarría
Jorge Marcheco
Jousimar Cousin
Osiel Rodríguez
La lista final que representará a Cuba en el Clásico Mundial se definirá más adelante, una vez concluyan los entrenamientos, se aclaren las disponibilidades de los jugadores y se resuelvan los factores médicos y contractuales pendientes.
¿Por qué Rafael Sánchez no jugará con Cuba en el Clásico Mundial 2026?
Rafael Sánchez no jugará con Cuba en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 debido a una recomendación de su club, los Toronto Blue Jays, para que priorice su preparación durante el Spring Training tras una lesión sufrida en 2025. Sánchez debe enfocarse en su recuperación y comenzar la temporada 2026 en Triple-A con Buffalo.
¿Qué jugadores integran la preselección de Cuba para el Clásico Mundial 2026?
La preselección de Cuba para el Clásico Mundial 2026 incluye a 35 jugadores, entre los que destacan receptores como Andrys Pérez y Ariel Martínez; jugadores de cuadro como Yoan Moncada y Alexei Ramírez; jardineros como Andy Pagés y Alfredo Despaigne; y lanzadores como Liván Moínelo y Raidel Martínez. La lista definitiva se ajustará tras los entrenamientos y la resolución de factores médicos y contractuales.
¿Cuál es la situación política que afecta la selección de jugadores para el equipo Cuba?
El gobierno cubano mantiene restricciones sobre la inclusión de peloteros cubanoamericanos en el equipo nacional, como parte de un control ideológico sobre la selección. Esta política limita el potencial competitivo del equipo al excluir a jugadores nacidos o formados en Estados Unidos que podrían elevar el nivel del conjunto cubano. Aunque se han hecho aperturas controladas, la exclusión de estos atletas sigue siendo una línea roja para el régimen.
¿Qué desafíos enfrenta Cuba para participar en el Clásico Mundial de Béisbol 2026?
Cuba enfrenta desafíos políticos y burocráticos para participar en el Clásico Mundial de Béisbol 2026, incluyendo la obtención de visados y aprobaciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE.UU. Además, la selección cubana está marcada por decisiones políticas que limitan su capacidad competitiva, como la exclusión de peloteros cubanoamericanos.
