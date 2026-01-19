Entre mimos, cosquillas y besos: Amanda Camaraza comparte los momentos más lindos de su maternidad

La influencer cubana comparte momentos de ternura con su hijo Marcelo en Instagram, mostrando cómo la maternidad ha transformado su vida junto a Manuel Alejandro Pérez Odicio, sin descuidar su relación de pareja.

Lunes, 19 Enero, 2026 - 14:33

Amanda Camaraza y su hijo Marcelo Foto © Instagram / Amanda Camaraza
La influencer Amanda Camaraza volvió a derretir corazones en redes sociales al compartir en sus historias de Instagram un tierno video junto a su pequeño Marcelo, en el que ambos protagonizan una escena llena de risas, abrazos y amor maternal.

En las imágenes se puede ver a Amanda jugando con su bebé, quien no deja de reír mientras su madre lo llena de besos, caricias y hasta cosquillas. 

Un momento lleno de ternura que emocionó a sus seguidores por la alegría que logran transmitir madre e hijo en un momento tan cotidiano y a la vez único y especial.

Captura Instagram / Amanda Camaraza

La vida ha cambiado mucho para Amanda y su pareja, Manuel Alejandro Pérez Odicio, desde la llegada de Marcelo. La paternidad, que irrumpió en sus vidas como un pequeño terremoto, los ha llevado a concentrarse más en ser padres que en la vida en pareja, aunque siempre encuentran momentos para reconectar y reavivar el amor.

Hace poco, Amanda sorprendió a Manu con una cita romántica en la arena, a la orilla del mar, demostrando que, aunque la rutina diaria gire ahora en torno al bebé, el amor de pareja sigue siendo una prioridad.

Amanda Camaraza sigue compartiendo con sus seguidores los instantes más dulces de su maternidad, recordando que no hay mayor felicidad que ver sonreír a su pequeño Marcelo, fruto de ese amor que sigue cultivando junto a Manu.

