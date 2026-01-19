Entre mimos, cosquillas y besos: Amanda Camaraza comparte los momentos más lindos de su maternidad

La influencer Amanda Camaraza volvió a derretir corazones en redes sociales al compartir en sus historias de Instagram un tierno video junto a su pequeño Marcelo, en el que ambos protagonizan una escena llena de risas, abrazos y amor maternal.
En las imágenes se puede ver a Amanda jugando con su bebé, quien no deja de reír mientras su madre lo llena de besos, caricias y hasta cosquillas.
Un momento lleno de ternura que emocionó a sus seguidores por la alegría que logran transmitir madre e hijo en un momento tan cotidiano y a la vez único y especial.
La vida ha cambiado mucho para Amanda y su pareja, Manuel Alejandro Pérez Odicio, desde la llegada de Marcelo. La paternidad, que irrumpió en sus vidas como un pequeño terremoto, los ha llevado a concentrarse más en ser padres que en la vida en pareja, aunque siempre encuentran momentos para reconectar y reavivar el amor.
Hace poco, Amanda sorprendió a Manu con una cita romántica en la arena, a la orilla del mar, demostrando que, aunque la rutina diaria gire ahora en torno al bebé, el amor de pareja sigue siendo una prioridad.
Amanda Camaraza sigue compartiendo con sus seguidores los instantes más dulces de su maternidad, recordando que no hay mayor felicidad que ver sonreír a su pequeño Marcelo, fruto de ese amor que sigue cultivando junto a Manu.
Preguntas Frecuentes sobre Amanda Camaraza y su Maternidad
¿Cómo vive Amanda Camaraza la maternidad junto a su hijo Marcelo?
Amanda Camaraza comparte momentos llenos de ternura con su hijo Marcelo, mostrando en redes sociales escenas de juegos, abrazos y amor maternal. A pesar de los cambios que la maternidad ha traído a su vida y la de su pareja, Manuel Alejandro Pérez Odicio, ambos continúan priorizando su relación de pareja, buscando momentos para reconectar y mantener vivo el amor.
¿Por qué Amanda Camaraza decidió alejar a su hijo Marcelo de las redes sociales?
Amanda Camaraza optó por proteger la intimidad y el bienestar de su hijo Marcelo, decidiendo no exponerlo más en redes sociales. Aunque siempre ha compartido su vida con transparencia, Amanda reconoció la importancia de resguardar a su hijo de las redes para evitar comentarios malintencionados y protegerlo de posibles riesgos.
¿Cómo afecta la maternidad a la relación de pareja de Amanda Camaraza?
La maternidad ha cambiado las prioridades de Amanda y su pareja, Manuel Alejandro Pérez Odicio, llevándolos a concentrarse en ser padres. Sin embargo, ambos se esfuerzan por encontrar momentos para reconectar y mantener la chispa de su relación, como lo demuestran las citas románticas que Amanda organiza para sorprender a Manu.
