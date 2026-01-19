Broma en La Habana: Le pide que finja ser su médico y él arrasa con el diagnóstico en plena calle

Ver más

El influencer cubano Hurón Verifica volvió a hacer de las suyas con una broma callejera que tiene a medio internet muerto de la risa.

En un parque de La Habana, se acercó a un hombre que estaba bebiendo ron con sus amigos y le pidió ayuda para resolver “un problema de pareja”.

El plan era que se hiciera pasar por médico y respondiera las preguntas de la supuesta esposa del influencer porque este llevaba dos días sin ir a dormir a su casa.

El hombre, entre risas, le contestó: “¿Y cómo te voy a ayudar con eso si yo no parezco un médico?”, pero se llenó de valor y aceptó el reto.

Su improvisación fue oro puro, sobre todo cuando ella propuso ir a ver al marido al hospital. “Ni vengas que el transporte está malísimo. Ven mañana… mira, mejor ven pasado mañana”.

Al colgar, miró a Hurón y soltó: “Oye, pero te ayudé”, y no pudo evitar soltar una sana risa.