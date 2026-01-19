Broma en La Habana: Le pide que finja ser su médico y él arrasa con el diagnóstico en plena calle

El influencer cubano Hurón Verifica volvió a hacer de las suyas con una broma callejera que tiene a medio internet muerto de la risa.
En un parque de La Habana, se acercó a un hombre que estaba bebiendo ron con sus amigos y le pidió ayuda para resolver “un problema de pareja”.
El plan era que se hiciera pasar por médico y respondiera las preguntas de la supuesta esposa del influencer porque este llevaba dos días sin ir a dormir a su casa.
El hombre, entre risas, le contestó: “¿Y cómo te voy a ayudar con eso si yo no parezco un médico?”, pero se llenó de valor y aceptó el reto.
Su improvisación fue oro puro, sobre todo cuando ella propuso ir a ver al marido al hospital. “Ni vengas que el transporte está malísimo. Ven mañana… mira, mejor ven pasado mañana”.
Al colgar, miró a Hurón y soltó: “Oye, pero te ayudé”, y no pudo evitar soltar una sana risa.
Preguntas frecuentes sobre bromas callejeras y el humor cubano
CiberCuba te lo explica: Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Quién es Hurón Verifica y por qué es conocido en internet?
Hurón Verifica es un influencer cubano conocido por sus bromas callejeras que son ampliamente compartidas en internet. Sus videos suelen incluir situaciones humorísticas y espontáneas que capturan la atención de su audiencia, como la reciente broma en un parque de La Habana donde un hombre improvisó ser médico.
¿Cómo reaccionó el público a la broma de Hurón Verifica en La Habana?
La broma de Hurón Verifica en La Habana, donde un hombre fingió ser médico, generó risas y entretenimiento tanto entre los presentes como en las redes sociales. La creatividad y la capacidad de improvisación del hombre involucrado fueron elogiadas, lo que contribuyó a que el video se viralizara rápidamente.
¿Qué refleja el humor cubano en bromas como la de Hurón Verifica?
El humor cubano refleja ingenio, espontaneidad y la capacidad de reírse de las situaciones cotidianas, incluso en medio de las dificultades. Las bromas callejeras como la de Hurón Verifica muestran cómo los cubanos utilizan el humor como una forma de escape y conexión social, generando contenido que resuena tanto local como internacionalmente.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.